Cùng đi với Thủ tướng có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Cổng TTĐT Chính phủ cho biết, tại 2 bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân và thân nhân gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.

Thủ tướng chia sẻ với những mất mát, đau thương mà các gia đình có người thân tử vong trong vụ việc phải gánh chịu.

Nghe báo cáo nhanh từ lãnh đạo 2 bệnh viện về tình hình cấp cứu, điều trị cho các ca bệnh nặng, ông biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu kịp thời ngay sau khi sự cố xảy ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm một nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng động viên người thân của nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng đề nghị các cơ sở y tế tập trung cao nhất nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị và thuốc men, tích cực cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân, ưu tiên những trường hợp bị thương nặng, bảo đảm các điều kiện điều trị tốt nhất, hạn chế thấp nhất những tổn thất về người và di chứng do vụ việc gây ra.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 75.

TP Hà Nội cùng chính quyền địa phương tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình có người tử vong và người bị thương, đồng thời rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Chính phủ

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành Y tế đã khẩn trương huy động 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đến hiện trường. Tính đến 13h hôm nay, vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết đã khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện.

Ngành Y tế Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, duy trì các kíp cấp cứu tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.