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Thủ tướng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI

Chiều 24/9/2026, tại phường Đồ Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thực hiện: Dương Giang/TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hóa

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/thu-tuong-tiep-xuc-cu-tri-thanh-pho-hai-phong-truoc-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-20260924155119709.htm