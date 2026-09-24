Thủ tướng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 là nơi để các cơ quan báo chí, chuyên gia và người làm báo cùng chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện cơ hội, thách thức và tìm kiếm giải pháp để đổi mới, thích ứng với không gian phát triển mới của Báo chí cách mạng Việt Nam. Diễn đàn sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 25/9 tại phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh.