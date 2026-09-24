Thủ tướng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thực hiện: Dương Giang/TTXVN
Báo: Thể thao và Văn hóa