Thủ tướng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang /TTXVN)