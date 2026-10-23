Thủ tướng tiếp Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng với Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam tham dự buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)