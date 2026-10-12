Thủ tướng tiếp Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam tham dự cuộc tiếp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam tham dự cuộc tiếp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)