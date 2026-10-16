Thủ tướng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS) phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Thỏa thuận Liên minh Chiến lược giữa Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Thỏa thuận Liên minh Chiến lược giữa Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)