Thủ tướng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia

Sáng nay (16/10), giá vàng miếng SJC ở mốc 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, thấp hơn 47,6 triệu đồng so với mức đỉnh hồi đầu tháng 3. Nếu bán lại theo giá mua vào hiện tại, người mua vàng ở vùng đỉnh lỗ 50,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, người mua bạc ở mức giá cao nhất cách đây nửa năm có thể mất hơn một nửa số vốn.