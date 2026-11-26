Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)