Thủ tướng: Tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất

Khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 530/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chương trình tích hợp nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, với cơ chế điều phối và tổ chức thực hiện có sự thay đổi toàn diện. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để triển khai hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việc tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đồng thời, bảo đảm không làm thay đổi, thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, quyền lợi và mức độ ưu tiên đã được Quốc hội quyết định.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương tập trung quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và các nghị định của Chính phủ.

Do thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, khối lượng công việc phía trước rất lớn, các bộ, ngành, địa phương phải chuyển ngay từ công tác chuẩn bị sang tổ chức thực hiện Chương trình, đưa chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ sớm đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Tháo gỡ 5 nhóm khó khăn, ưu tiên nguồn lực cho người dân

Thủ tướng lưu ý, trong thời gian đầu triển khai, Chương trình có thể gặp khó khăn, vướng mắc ở 5 nhóm vấn đề cần được các bộ, ngành, địa phương bám sát, xử lý và hướng dẫn kịp thời.

Cụ thể, Chương trình có phạm vi rộng, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực, với những điểm mới về cơ chế quản lý, lồng ghép nguồn lực và phân cấp. Công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo, cơ quan tham mưu, bộ phận giúp việc tại một số địa phương chưa thống nhất, có thể ảnh hưởng đến điều phối và phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, năng lực tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở chưa đồng đều; một bộ phận công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát còn hạn chế, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng núi. Khả năng cân đối vốn đối ứng và huy động các nguồn lực xã hội, tín dụng của một số địa phương cũng còn khó khăn.

Để khắc phục, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện; mỗi nhiệm vụ phải có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính.

Đặc biệt, cần tập trung nguồn lực nhà nước đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nhu cầu thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân như nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, tổ chức sản xuất; ưu tiên địa bàn khó khăn và nhóm yếu thế, không đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; lấy kết quả thực hiện mục tiêu, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân làm thước đo. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả triển khai Chương trình.