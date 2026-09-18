Thủ tướng Thụy Điển từ chức sau thất bại tại cuộc bầu cử Quốc hội

Ông Ulf Kristersson từ chức Thủ tướng Thụy Điển sau 4 năm đảm nhiệm cương vị này. Ảnh: János Kummer/Getty Images

Theo kết quả sơ bộ được Cơ quan Bầu cử Thụy Điển công bố sau khi hoàn tất quá trình kiểm phiếu bổ sung, các đảng đối lập giành tổng cộng 176 trong số 349 ghế tại Quốc hội, trong khi liên minh cầm quyền cùng các đảng ủng hộ giành 173 ghế.

Ngay sau đó, Thủ tướng Ulf Kristersson, lãnh đạo đảng Ôn hòa, thông báo từ chức sau 4 năm đứng đầu Chính phủ Thụy Điển.

Trong đơn từ chức, ông Kristersson cho biết Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhiệm các bước tiếp theo trong tiến trình thành lập chính phủ mới và ông đề nghị được miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng để quá trình này có thể bắt đầu ngay lập tức.

Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén sẽ tiến hành tham vấn đại diện các chính đảng để đưa ra đề xuất về ứng cử viên Thủ tướng mới.

Cùng ngày, bà Magdalena Andersson, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội và là người tiền nhiệm của ông Kristersson trên cương vị Thủ tướng, tuyên bố kết quả bầu cử cho thấy cử tri mong muốn đất nước có hướng đi mới. Bà nêu một số vấn đề ưu tiên gồm khí hậu, giáo dục, y tế, chăm sóc người cao tuổi và chính sách nhập cư.

Trước đó, bà Andersson đã gửi lời mời tới đảng Cánh tả, đảng Trung tâm và đảng Xanh để tiến hành các cuộc thảo luận ban đầu về khả năng hợp tác thành lập chính phủ.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán được dự báo sẽ gặp không ít trở ngại do giữa các đảng còn tồn tại khác biệt về một số vấn đề.

Đảng Trung tâm tuyên bố không tham gia một chính phủ có đảng Cánh tả, trong khi đảng Cánh tả yêu cầu được tham gia chính phủ để đổi lấy sự hợp tác. Các bên cũng có quan điểm khác nhau về chính sách thuế và năng lượng hạt nhân.

Đảng Dân chủ Xã hội hiện là chính đảng có nhiều ghế nhất trong Quốc hội với 99 ghế. Theo kết quả sơ bộ, đảng Ôn hòa có 70 ghế, đảng Dân chủ Thụy Điển 62 ghế, đảng Cánh tả 30 ghế, đảng Trung tâm 25 ghế, đảng Dân chủ Cơ đốc 22 ghế, đảng Xanh 22 ghế và đảng Tự do 19 ghế.

Cơ quan Bầu cử Thụy Điển cho biết quá trình kiểm phiếu cuối cùng vẫn đang được tiến hành. Kết quả chính thức chỉ được công bố sau khi toàn bộ quá trình kiểm phiếu hoàn tất và cơ quan này quyết định phân bổ số ghế, xác định các nghị sĩ và chính thức xác nhận kết quả bầu cử.