Thủ tướng Thụy Điển từ chức sau khi liên minh trung tả giành chiến thắng sít sao

Theo Cơ quan Bầu cử Thụy Điển, kết quả kiểm phiếu cuối cùng cuộc bầu cử Quốc hội ngày 13/9 cho thấy 4 đảng thuộc liên minh trung tả giành tổng cộng 176 ghế, trong khi các đảng tạo thành hoặc ủng hộ chính phủ trung hữu của Thủ tướng Ulf Kristersson giành 173 ghế. Kết quả này mở đường cho lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Magdalena Andersson tìm cách trở lại vị trí Thủ tướng sau 4 năm ở phe đối lập.

Ngay sau khi kết quả cuối cùng được công bố, ông Kristersson đã gửi thư tới Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, đề nghị được miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng để tiến trình thành lập chính phủ mới có thể bắt đầu. Ông cho biết sẽ tôn trọng nỗ lực thành lập chính phủ của bà Andersson và chúc bà thành công trong bối cảnh các đảng trong liên minh đối lập còn nhiều khác biệt.

Đảng Dân chủ Xã hội của bà Andersson là chính đảng giành nhiều ghế nhất với 99 ghế, song giảm 8 ghế so với cuộc bầu cử năm 2022. Mặc dù liên minh trung tả đã giành được đa số mong manh, việc thành lập chính phủ mới được dự báo không đơn giản do bất đồng giữa các đảng.

Bà Andersson từng giữ chức Thủ tướng Thụy Điển từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2022 và là nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này. Sau kết quả bầu cử, bà tuyên bố cử tri đã lựa chọn “một hướng đi mới” cho Thụy Điển. Tuy nhiên, bà vẫn cần đạt được thỏa thuận với các đảng trong liên minh để hình thành một chính phủ có thể nhận được sự ủng hộ cần thiết tại Quốc hội.

Việc ông Kristersson từ chức không đồng nghĩa tiến trình chuyển giao quyền lực đã hoàn tất. Chủ tịch Quốc hội sẽ tiến hành tham vấn các lãnh đạo đảng trước khi đề cử ứng cử viên Thủ tướng. Nếu bà Andersson không thể tập hợp đủ sự ủng hộ để thành lập chính phủ, các phương án khác có thể được xem xét.