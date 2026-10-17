Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược

Tối 16/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”.

227 doanh nghiệp có 499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm xuất sắc được tôn vinh và công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Theo Thủ tướng, đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan gian hàng trưng bày tại buổi lễ. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

“Danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trải qua 23 năm xây dựng, phát triển và 10 kỳ xét chọn, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã ghi dấu bước trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam. Từ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008, đến nay chương trình đã có 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Riêng năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh đạt doanh thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 760.000 lao động.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt trên 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia. Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.

Thủ tướng cho rằng những kết quả này thể hiện niềm tin ngày càng cao đối với sản phẩm Việt Nam. Thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn là sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế quốc gia.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm tốt vẫn thiếu thương hiệu đủ mạnh, giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đầu tư nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Xây dựng thương hiệu Việt có sức cạnh tranh toàn cầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu, cần đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy các động lực tăng trưởng trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung nâng cao năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; coi thương hiệu là tài sản chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp cần đầu tư thực chất cho nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng chế, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong quản trị.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia phát biểu. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng với đó, doanh nghiệp cần chủ động chinh phục thị trường quốc tế, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, bảo vệ sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu bền vững. Việc liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cần được đẩy mạnh nhằm nâng cấp chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và năng lực quản trị.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời yêu cầu doanh nghiệp kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch, có trách nhiệm; thượng tôn pháp luật, bảo vệ người lao động và môi trường, không gian lận xuất xứ, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái.

Thủ tướng chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu sớm trình Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; đổi mới chương trình theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm định hướng, hiệu quả thực chất làm thước đo. Đồng thời, tăng cường hậu kiểm, thu hồi danh hiệu khi doanh nghiệp không còn đáp ứng tiêu chí.

Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các doanh nghiệp được vinh danh sẽ coi danh hiệu Thương hiệu quốc gia không phải đích đến cuối cùng, mà là động lực để tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ và vươn tầm thế giới, góp phần nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia.