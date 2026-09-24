Thủ tướng: Thuế TNDN phải rất đơn giản để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ, cá nhân, hộ kinh doanh

Chiều 24/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Về kết quả trong 8 tháng năm 2026, Thủ tướng cho biết tăng trưởng kinh tế duy trì tích cực, các động lực truyền thống được phát huy, các động lực mới được bước đầu thúc đẩy gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển. GDP 6 tháng đạt 8,18%; chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 11,9%; xuất nhập khẩu 770,14 tỷ USD; thương mại và dịch vụ tăng 13,3%; vốn FDI thực hiện ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%...

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước năm 2026 đảm bảo mục tiêu vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025 trong khi dự kiến miễn, giảm, gia hạn gần 345 nghìn tỷ đồng thuế, phí; bảo đảm cung ứng năng lượng, không tăng giá điện...

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, khai thác không gian phát triển mới (hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc; khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, triển khai nhiều dự án giao thông, năng lượng quan trọng...). Trong hơn 4 nghìn dự án tồn đọng, kéo dài với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng, đến nay đã tháo gỡ được 3.241 dự án.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đạt nhiều kết quả tích cực; tích cực rà soát, sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan và các xã, phường theo hướng tăng chủ động cho địa phương. Cắt giảm thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả, tương ứng cắt giảm 53% thời gian thực hiện, 54,6% chi phí tuân thủ so năm 2024…

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027, Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng làm rõ hơn một số định hướng quan trọng trong xây dựng và thi hành các dự án luật, trong đó với dự án Luật Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp không cần chỉ hỗ trợ mà cần nhất cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định, có thể dự báo được, dễ triển khai thực hiện và không gây rủi ro cho doanh nghiệp, những quy định cụ thể và phải rất khả thi trên thực tiễn.

"Ví dụ, quy định thuế TNDN nếu quá phức tạp thì tốn rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp, mà quy mô doanh nghiệp nhỏ nên không khuyến khích được doanh nghiệp triển khai các hoạt động, cũng không khuyến khích được cá nhân và hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Nên những cơ chế, chính sách về thuế, nhất là thuế TNDN phải rất đơn giản", Thủ tướng phát biểu.

Liên quan dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ với các dự án có liên quan để giải quyết tổng thể các vấn đề, trong đó trọng tâm là Luật Đất đai. Trong đó, điểm rất mấu chốt là nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không để giá đất tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế. Mặt khác, nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho công dân, cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn, thông qua ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê…

"Khi nhà nước đã điều tiết, quản lý được giá đất thì việc tính giá đất để thu hồi đất cũng như đền bù, cấp đất, giao nhà sẽ phù hợp với nhau. Và khi nhà nước bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn thì nhu cầu, áp lực về sở hữu nhà sẽ giảm đi. Từ đó sẽ kiểm soát, điều tiết được từ giá đất tới giá nhà và hoạt động của thị trường bất động sản", Thủ tướng phân tích.