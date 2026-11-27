Huy động 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường chứng khoán

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28/11/1996-28/11/2026) sáng 28/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, từ phiên giao dịch đầu tiên (năm 2000) chỉ có hai cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP; hơn 1.500 công ty đại chúng, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư; giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm 2026. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường.

Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell vào tháng 9 năm 2026 là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Việt Nam đã củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Theo Thủ tướng, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đổi mới mô hình phát triển, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, chúng ta phải khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Điều này đặt ra cho thị trường chứng khoán một sứ mệnh mới với yêu cầu và trách nhiệm lớn hơn.

Đó là phát triển thị trường chứng khoán phải thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững; không đánh đổi chất lượng và sự ổn định để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thước đo thành công của thị trường chứng khoán không chỉ là điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà trước hết là khả năng huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, là sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của các nhà đầu tư.

Nâng cao chất lượng thực chất của thị trường

Thủ tướng đề nghị ngành tài chính, ngành chứng khoán cùng các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại, minh bạch, ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo cao, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Thể chế phải vừa bảo đảm kỷ cương, an toàn thị trường, vừa khơi thông nguồn lực, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo dư địa cho phát triển. Triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức đánh cồng "30 năm vững niềm tin – vươn tầm phát triển" tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: chinhphu.vn)

Tiếp tục cải cách để đáp ứng những chuẩn mực cao hơn của thị trường tài chính toàn cầu; chủ động tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường, rà soát các quy định về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và công bố thông tin. Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản lý theo hướng kiến tạo phát triển, quản lý dựa trên rủi ro, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, công bằng và an toàn.

Thị trường chứng khoán phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, hướng tới hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh và có khả năng chống chịu cao. Phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính phù hợp, trong đó chú trọng các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh và tài chính bền vững.

Phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn giai đoạn 2026–2030; đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP. Có giải pháp đột phá phát triển quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và các định chế đầu tư chuyên nghiệp, hình thành nền tảng nhà đầu tư dài hạn vững chắc; hướng dòng vốn vào doanh nghiệp, lĩnh vực có năng suất, hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng cao. Thị trường chứng khoán phải là nơi khơi thông nguồn lực cho phát triển, nơi doanh nghiệp tốt tiếp cận vốn dài hạn và nguồn vốn xã hội được chuyển hóa thành giá trị mới cho nền kinh tế.

Đồng thời, nâng cao chất lượng thị trường, lấy minh bạch làm nền tảng, niềm tin của nhà đầu tư làm động lực, gắn với nâng cao chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp niêm yết và chuẩn mực quản trị, điều hành. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia thị trường. Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán; giữ vững kỷ cương, kỷ luật thị trường và kiên quyết xử lý các hành vi gian lận, thao túng, trục lợi, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Hiện đại hóa thị trường, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh quốc tế, đồng thời chủ động hội nhập sâu rộng để đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, bù trừ và giám sát thị trường theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và năng lực hội nhập; hình thành văn hóa đầu tư chuyên nghiệp, có trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn.

“Nâng hạng thị trường là một thành tựu quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải luôn nâng cao chất lượng thực chất của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút, giữ chân các dòng vốn quốc tế dài hạn. Tăng cường đối thoại với các định chế tài chính, các quỹ đầu tư quốc tế; lắng nghe và giải quyết kịp thời những vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể và kết quả thực chất”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam nhất quán trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn, mà cả tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và những đối tác có tầm nhìn dài hạn, cùng đồng hành với sự phát triển của Việt Nam. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi để các nguồn lực được phát huy hiệu quả, các cơ hội được chuyển hóa thành giá trị và những thành quả phát triển được chia sẻ hài hòa, bền vững.

“Liên quan đến đàm phán thuế với Mỹ, Việt Nam vừa qua đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ. Hiện nay hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Mỹ vừa công bố. Việc ký kết, thực thi Hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam, Mỹ và các nhà đầu tư quốc tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.