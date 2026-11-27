Tham dự Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam sáng 27/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam vừa qua đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ.

Hiện nay hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố. Việc ký kết, thực thi Hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ và các nhà đầu tư quốc tế.

Nói về thị trường chứng khoán Việt Nam, Thủ tướng cho rằng 30 năm là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, sự ra đời của ngành chứng khoán Việt Nam cách đây 30 năm là một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từng bước xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia.

Từ phiên giao dịch đầu tiên (năm 2000) chỉ có hai cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP; hơn 1.500 công ty đại chúng, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư; giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm 2026. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam sáng 27/11. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell vào tháng 9 năm 2026 là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Việt Nam đã củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn.

Theo Thủ tướng, những thành tựu đó là kết quả của đường lối đổi mới đúng đắn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; sự nỗ lực bền bỉ của ngành Tài chính, ngành Chứng khoán; sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các định chế tài chính và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế.