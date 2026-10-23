Thủ tướng thúc tiến độ các dự án điện, xử lý nhà đầu tư chây ỳ

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030. Theo đó, Bộ Công Thương phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương và thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, không để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.

Đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm điện

Đối với năm 2027, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung các giải pháp cấp bách, trong đó đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại hộ gia đình, cơ quan, công sở và cơ sở sản xuất, kinh doanh; khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Bộ Công Thương phải đề xuất chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà cụ thể cho từng địa phương, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc, kèm số lượng và thời điểm đưa hệ thống vào vận hành. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30/10.

Thủ tướng siết tiến độ các dự án điện, xử lý nhà đầu tư chây ỳ.

Các địa phương được yêu cầu ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Luật Điện lực trong tháng 12. Bộ Công Thương đồng thời phải đôn đốc chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, đưa Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 và Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại trong năm nay.

Cơ quan này cũng phải rà soát, đề xuất triển khai các dự án điện mặt trời tập trung, điện mặt trời trên hồ thủy điện cùng hệ thống lưới điện đồng bộ theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, chú trọng khu vực miền Bắc, trong đó có hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La. EVN được giao nghiên cứu, đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng tại các trạm biến áp và vị trí phù hợp, bảo đảm vận hành trong năm 2027.

Về sử dụng điện, Thủ tướng yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc mỗi năm; riêng các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mức tiết kiệm phải đạt ít nhất 10%. Các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển và điều chỉnh phụ tải phải hướng tới giảm tối thiểu 3.000 MW công suất vào giờ cao điểm. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn hệ thống phải giảm xuống dưới 6%.

Làm rõ trách nhiệm nếu dự án điện chậm tiến độ

Đối với giai đoạn 2028-2030 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương phải làm việc với Bộ Tài chính, EVN, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) để rà soát các dự án nguồn điện, lưới truyền tải đã, đang và cần đầu tư.

Các bên phải thống nhất danh mục dự án giao cho các tập đoàn nhà nước đảm nhận, đánh giá tiến độ, thời điểm vận hành thương mại, khả năng thu xếp vốn và những vướng mắc cần tháo gỡ. Trường hợp cần thiết, có thể nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư một số dự án, công trình điện lực khẩn cấp. Báo cáo phải trình Thủ tướng trước ngày 30/10.

Bộ Công Thương cũng phải phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định mốc tiến độ và thời điểm vận hành từng dự án. Các địa phương phải cam kết bằng văn bản; với dự án không thể hoàn thành đúng hạn, cơ quan chức năng cần xem xét phương án thay thế, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo Thủ tướng quyết định.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và kiểm tra việc thực hiện cam kết của các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Nhà đầu tư chây ỳ, vi phạm phải bị xử lý nghiêm, không buông lỏng quản lý sau cấp phép.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu dự án trong quy hoạch không được triển khai hoặc không vận hành đúng tiến độ. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ và thực hiện chế độ báo cáo hàng quý. Kết quả thực hiện cam kết là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương.