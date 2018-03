Thủ tướng: Thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh cho Hội nghị GMS 6 và CLV 10

Tối 27/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Tổng duyệt chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 29-31/3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Cùng tham gia Tổng duyệt có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Y tế, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các thành viên của Ban Tổ chức Hội nghị.

Tại buổi Tổng duyệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên Ban Tổ chức đã tới kiểm tra các khu vực sảnh đón tiếp, các phòng họp, Trung tâm chỉ huy cũng như hoạt động của các Tiểu ban: Lễ tân, An ninh và Y tế, Tuyên truyền và Văn hóa, Vật chất và Hậu cần…

Khẳng định tầm quan trọng của hai sự kiện đa phương lớn được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2018, tại khu vực Trung tâm chỉ huy, sau khi nghe báo cáo về các phương án đảm bảo an ninh, Thủ tướng đề nghị các lực lượng an ninh thiết lập phương án cụ thể về phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các xe phục vụ hội nghị và chương trình tham quan do Ban Tổ chức thu xếp. Cùng với đó, bố trí xe cảnh sát dẫn đường, cử người tham gia các nhóm điều hành xe tại sân bay, Trung tâm Hội nghị quốc gia và các khách sạn nơi các đoàn lưu trú; lập phương án phòng chống cháy nổ, bảo vệ, trông giữ tại các điểm đỗ; kiểm tra, xây dựng các tuyến đường phục vụ các hội nghị và thời gian chạy giữa các đoàn... Các lực lượng an ninh cần chủ động phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đề cao cảnh giác, khắc phục khó khăn, chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ các chương trình hội nghị.

Tin tưởng các lực lượng sẽ phát huy kinh nghiệm trong những lần tổ chức các sự kiện lớn trước đó, Thủ tướng mong muốn các tiểu ban phối hợp hoạt động, đóng góp vào thành công chung của các chương trình hội nghị lần này. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tiểu ban, Ban thư ký và các bộ ngành liên quan tập trung ưu tiên, làm tốt nhất các phần việc được giao; chuẩn bị chu đáo các phương án tổ chức, lễ tân, báo chí, hậu cần, an ninh, y tế và các phương án dự phòng khác, đảm bảo các hoạt động diễn ra thông suốt, trang trọng, an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn theo thông lệ các Hội nghị Thượng đỉnh GMS và Hội nghị Cấp cao CLV trên cơ sở trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị đã khẩn trương rút kinh nghiệm, điều chỉnh, khắc phục kịp thời những khâu chưa hoàn thiện, đồng thời bố trí lực lượng chặt chẽ, có phương án xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra nhằm đảm bảo các hoạt động của các chương trình hội nghị thành công về mọi mặt.

Hiền Hạnh (TTXVN)