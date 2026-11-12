Thủ tướng: Thu nhập người lao động tăng, lương cơ sở đã tăng 8%

Tăng trưởng mạnh, thực chất của nền kinh tế

Về điều hành kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên trong chỉ đạo điều hành để tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội.

Trong thời gian qua, Chính phủ triển khai quyết liệt các giải pháp mạnh để giảm chi phí đầu vào, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nêu về việc tiếp tục giảm 2% thuế VAT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ cho đến hết năm 2026; giãn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất; duy trì các mức thuế đối với xăng dầu ở mức 0%; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng từ các mức 7%, 8%, 10% xuống 0%; giảm 2% giá điện sau nhiều năm chủ yếu tăng...

Với các biện pháp miễn, giảm thuế, ngân sách nhà nước (NSNN) dự kiến giảm thu khoảng 256,7 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Media QH

Nhờ triển khai chủ động, kịp thời, linh hoạt, đồng bộ các chính sách nên CPI 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57%, Thủ tướng bày tỏ, đây là một kết quả rất tích cực trong điều kiện lạm phát toàn cầu tăng. Đặc biệt, so với đầu năm, giá xăng thế giới tăng 76-78%, giá dầu Diesel tăng khoảng 109% và giá nguyên vật liệu nhiều mặt hàng tăng mạnh, gây ra tình trạng bất ổn ở rất nhiều quốc gia.

Thủ tướng cũng nêu về việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực, lĩnh vực phát triển thông qua các giải pháp. Trong đó, có hoàn thiện thể chế để khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát cơ sở và giải quyết vấn đề thực chất.

Lãnh đạo Chính phủ trực tiếp làm việc với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp để chỉ đạo các nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy đầu tư công...

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Các biện pháp chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, mở rộng thị trường đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu, tiêu thụ hàng hóa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động.

Đến nay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Thu NSNN 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn 366,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí... Giải ngân đầu tư công được gần 708,6 nghìn tỷ, đạt 74,1% kế hoạch, tăng 19,7% về tỷ lệ và tăng 217,5 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ. Thu hút vốn FDI 10 tháng tiếp tục là điểm sáng, vốn đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, riêng tháng 10 xuất siêu lớn 7,31 tỷ USD.

Chính phủ cũng quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển.

"Những kết quả trên cho thấy rõ sự tăng trưởng mạnh, thực chất của nền kinh tế trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với kết quả tăng trưởng cao, Thủ tướng nêu rõ Chính phủ đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Trong 10 tháng, đã chi khoảng 578 nghìn tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội, đạt 72% dự toán năm 2026.

Thu nhập người lao động tăng, từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%.

Cùng với mở rộng phạm vi áp dụng và quy định cụ thể phụ cấp đối với nhân viên y tế từ 30-80%, Thủ tướng cho biết, việc thúc đẩy triển khai chính sách khám sức khỏe. Giáo viên cũng được mở rộng đối tượng hưởng và nâng phụ cấp.

Một số địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và Chính phủ xác định mục tiêu phấn đấu triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2028-2029, sớm 1 năm so với kế hoạch...

Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện

Thủ tướng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, khá toàn diện. Tuy nhiên, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những thách thức, khó khăn, tồn tại.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%, tạo nền tảng cho thực hiện kế hoạch năm 2027 và cả giai đoạn 2026-2030.

Ngày 7/11, Quốc hội đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với 45 chỉ tiêu phát triển, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% và đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Để đạt các mục tiêu phát triển, trong đó có tăng trưởng 10%, theo Thủ tướng cần huy động nguồn lực rất lớn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển từ nguồn NSNN là khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 27-29%.

Ảnh: Media QH

Để huy động đủ nguồn lực, năm 2027, Chính phủ tập trung chỉ đạo phấn đấu tăng thu NSNN khoảng 9,1%; tiết kiệm ngay 5% chi đầu tư công và 10% chi thường xuyên; phát hành các loại hình trái phiếu; vay ODA.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, Thủ tướng chia sẻ sẽ ưu tiên trọng tâm phát triển các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế gắn với tạo đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ xác định nhiệm vụ ưu tiên là tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Chính phủ xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh. Ảnh: Nguyễn Huế

Chính phủ tập trung chỉ đạo điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn chính sách thuế, lãi suất, tỷ giá cùng các chính sách vĩ mô khác. Thủ tướng cũng nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian. Thủ tướng cũng nêu việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; công khai, minh bạch giá; xử lý nghiêm vi phạm...

Trên quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, Chính phủ xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.