Thủ tướng: Thu nhập người lao động tăng, bình quân đạt 9,06 triệu đồng

Kết quả trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khi báo cáo một số nội dung chủ yếu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Duy Linh)

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh vượt dự báo, Thủ tướng cho biết kinh tế - xã hội trong nước vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện; dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu đề ra.

Khái quát kết quả nổi bật, Thủ tướng cho biết, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,06 triệu đồng, tăng gần 9,4%. Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%.

Cùng với đó, các chính sách xã hội, chế độ đối với thương binh, liệt sĩ, người có công và thân nhân được nâng lên, mở rộng diện bao phủ và hướng mạnh về cơ sở. Mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội tăng 8%.

Thủ tướng thông tin, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tiếp tục được đẩy mạnh.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; các động lực tăng trưởng được phát huy, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển.

GDP quý III tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%. Kết quả này thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Thu ngân sách Nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360.000 tỷ đồng.

Song song với đó, Thủ tướng nêu rõ hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; kiến tạo thể chế phát triển.

“Chính phủ đã và đang trình Quốc hội nhiều luật, nghị quyết quan trọng với các cơ chế, chính sách đột phá hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, nhất là: miễn, giảm thuế, nâng ngưỡng chịu thuế; cơ chế vượt trội huy động nguồn lực cho các vùng, cực tăng trưởng; chuyển từ hỗ trợ sang phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân; khơi thông nguồn lực đất đai, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; xử lý triệt để, hiệu quả các vấn đề tồn đọng kéo dài...”, Thủ tướng nói.

Đặc biệt, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từng bước vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp, đạt nhiều kết quả tích cực. Cả nước đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các thôn, tổ dân phố; khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán; đẩy mạnh sắp xếp trường học, bệnh viện, đơn vị sự nghiệp công lập.

Về phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, Thủ tướng cho biết cả nước hoàn thành thêm 395km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, văn hóa, xã hội...

Chính phủ cũng quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển. Đến hết tháng 9/2026, có 4.688 dự án đã được xử lý và có phương án xử lý (với tổng diện tích gần 196.000 ha, tổng mức đầu tư trên 3,2 triệu tỷ đồng).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Điển hình là điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu áp lực lớn; thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Tiếp cận đất đai, tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn. Cơ cấu xuất nhập khẩu chưa bền vững.

“Còn một số hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, điện, thậm chí là tiêu cực, sai phạm”, Thủ tướng nói.

Báo cáo chỉ rõ còn xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật trong kỳ thi trung học phổ thông; kinh doanh thuốc, thiết bị y tế; thực hiện cấp mã số, kiểm định sản phẩm nông nghiệp; một số dự án xây dựng như sân bay Long Thành, truyền tải điện.

Người đứng đầu Chính phủ cũng thừa nhận đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; tăng trưởng kinh tế chưa lan tỏa đồng đều; ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông, cháy nổ… chưa được xử lý triệt để; thiên tai, thời tiết cực đoan khó lường; an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, ma túy... còn phức tạp.

Thủ tướng nhấn mạnh, những tháng cuối năm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.