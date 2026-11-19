Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Về nhiệm vụ thời gian tới và năm 2027, Thủ tướng quán triệt công tác thi đua - khen thưởng phải bám sát định hướng này, đặc biệt phải phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu.

Đề cập một số lĩnh vực, nhiệm vụ thi đua trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh thúc đẩy tăng trưởng từng ngành, từng khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây là mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ này.

Thủ tướng lưu ý tổ chức thực hiện hiệu quả khuôn khổ thể chế, chính sách, pháp luật mới để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, khó khăn và huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển. Trong đó, phải chuẩn bị rất kỹ để triển khai hiệu quả rất nhiều luật dự kiến được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Bên cạnh đó là vận hành chính quyền địa phương hai cấp, rà soát việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để xác định những vấn đề cần tăng cường, xử lý cho địa phương, cơ sở về nhân lực, cán bộ, nguồn lực…; xây dựng vị trí việc làm; giải quyết thủ tục hành chính một cửa, cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

“Càng giảm được chi phí, càng giảm được thời gian tuân thủ thì càng đóng góp tốt cho tăng trưởng, xây dựng được lòng tin và tạo sự đồng thuận rất lớn, cuối cùng là người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì”, Thủ tướng nói.

Nêu rõ yêu cầu phải huy động nguồn lực rất lớn cho phát triển, Thủ tướng cho rằng các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu.

Các phong trào thi đua cũng cần hướng vào việc thực hiện các dự án trọng điểm; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu, triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược, sớm có những sản phẩm thương mại hóa.

Thủ tướng lưu ý các phong trào thi đua gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026); tiếp tục triển khai thiết thực Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và phong trào thi đua “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”...

Theo Thủ tướng, các nhiệm vụ, phong trào thi đua không chỉ trong tháng 11/2027 (thời điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027) và không chỉ tại Phú Quốc để góp phần triển khai thành công năm APEC 2027, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu Việt Nam ổn định, thân thiện, đoàn kết, chân thành, cởi mở và sẵn sàng hợp tác với các đối tác, bạn bè quốc tế, đóng góp trách nhiệm, chủ động cho những vấn đề của khu vực và quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, tất cả những nội dung này đều có thể xem xét tổ chức cụ thể thành các chương trình, phong trào thi đua. Công tác khen thưởng phải chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và các tập thể, cá nhân ở cơ sở có thành tích tiêu biểu.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng đóng góp trực tiếp và gián tiếp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Từ đó, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2026, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho năm 2027 tăng tốc, bứt phá.

Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại như: ở một số nơi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức, nên công tác thi đua-khen thưởng chưa thực chất, còn thụ động; chưa chủ động phát hiện, khơi dậy và lan tỏa những cách làm hay, mới, hiệu quả.

“Có những việc rất cụ thể nhưng nếu khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng địa phương, đúng lúc, đúng thời điểm thì tác động rất nhanh, rất mạnh. Một số địa phương có những cách làm rất năng động, sáng tạo thì chúng ta phải ủng hộ”, Thủ tướng nhấn mạnh.