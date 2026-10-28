Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026) tại TP.HCM, sau phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), về chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu".

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết bối cảnh toàn cầu hiện nay đặt ra nhiều thách thức không chỉ với Việt Nam mà còn với nhiều quốc gia khác. Đặc biệt, với các nước đang phát triển như Việt Nam, mô hình tăng trưởng dựa vào những động lực truyền thống đã bộc lộ giới hạn, đòi hỏi phải tìm kiếm mô hình phát triển và tăng trưởng mới.

Trước những thách thức đó, Việt Nam đã chủ động nhận diện, hoạch định các chủ trương, đường lối chiến lược, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thế giới càng bất định, Việt Nam càng phải chủ động về chiến lược

Theo Thủ tướng, Việt Nam định hướng củng cố tự chủ chiến lược gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả.

Đồng thời, Việt Nam cũng đang đổi mới căn bản, toàn diện mô hình phát triển đất nước, trong đó có mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia làm đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển. Cùng với đó là đột phá cải cách thể chế gắn với nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực thúc đẩy toàn cầu hóa, đổi mới thể chế và phương thức hợp tác, quản trị toàn cầu vì lợi ích chung.

Theo Thủ tướng, thế giới càng bất định, Việt Nam càng phải chủ động về chiến lược, củng cố nội lực và mở rộng hợp tác. Việt Nam sẽ tiếp tục là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; đồng thời là điểm đến ổn định, an toàn cho các đối tác, các nhà đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: Duy Hiệu.

Trong kiến trúc kinh tế toàn cầu mới, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam mong muốn từng bước định hình vị thế là trung tâm công nghiệp công nghệ số mới nổi, trung tâm năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng sạch và trung tâm sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực và thế giới.

Đồng thời, Việt Nam cũng đang hướng để trở thành mắt xích quan trọng, đáng tin cậy trong các chuỗi cung ứng và giá trị khu vực, toàn cầu, các cực tăng trưởng mới; đóng góp ngày càng lớn hơn vào tăng trưởng khu vực và thế giới thông qua thể chế, quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng cho biết Việt Nam có nhiều thế mạnh đặc trưng để hiện thực hóa vai trò này, bao gồm vị trí địa chiến lược, sự ổn định về chính trị và kinh tế vĩ mô, cùng vị thế là điểm sáng tăng trưởng tại khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, mục tiêu lớn, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, đúng vào thời điểm kinh tế thế giới tái cấu trúc mạnh mẽ. Việt Nam cũng có nền tảng nội lực đủ rộng để vừa tiếp nhận, vừa đóng góp cho các mạng lưới tăng trưởng mới.

Chuyển từ "đầu tư tại Việt Nam" sang "đầu tư cùng Việt Nam"

Trên tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn các đối tác không chỉ đến để tìm kiếm cơ hội, mà còn cùng hoạch định, cụ thể hóa những ý tưởng, giải pháp và động lực phát triển mới thành các dự án, sản phẩm cụ thể; cùng chia sẻ trách nhiệm và kiên trì theo đuổi đến kết quả cuối cùng.

Đối với chính phủ các nước, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác nhằm củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng các động lực phát triển mới và gắn kết tầm nhìn, lợi ích chiến lược dài hạn.

Đồng thời, cùng xây dựng các khuôn khổ hợp tác cởi mở, công bằng; cùng định hình những khuôn khổ, chuẩn mực hợp tác mới vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp, để thành quả phát triển được chuyển hóa trực tiếp thành chất lượng sống ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn các đối tác không chỉ đến để tìm kiếm cơ hội, mà còn cùng hoạch định, cụ thể hóa những ý tưởng, giải pháp. Ảnh: Duy Hiệu.

Với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng kêu gọi không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn chia sẻ công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản trị, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nhất là trong các ngành công nghiệp trọng điểm.

Các tập đoàn quốc tế được kỳ vọng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng suất, phát triển hệ sinh thái công nghiệp, tăng cường liên kết và giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Thủ tướng, sự lớn mạnh của doanh nghiệp Việt Nam sẽ tạo thêm những đối tác có năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của mạng lưới sản xuất, kinh doanh mà các bên cùng tham gia. Đây cũng chính là lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài.

Riêng với WEF, Thủ tướng đánh giá cao vai trò kết nối hợp tác và tiên phong thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu của diễn đàn, đồng thời đề nghị WEF tiếp tục hỗ trợ Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển.

"Việt Nam sẵn sàng trở thành đối tác chiến lược của WEF tại khu vực để cùng thúc đẩy những ý tưởng, sáng kiến mới, triển khai các mô hình và cách làm sáng tạo, đem lại lợi ích không chỉ cho Việt Nam mà cả khu vực và toàn cầu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phần mình, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh, tăng trưởng cao trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chính phủ cũng sẽ duy trì đối thoại, lắng nghe và phối hợp xử lý kịp thời các kiến nghị, giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.