Thủ tướng: Thay thế kịp thời cán bộ né tránh, đùn đẩy, không hoàn thành nhiệm vụ

Chiều 12/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Những vấn đề về thực hiện mục tiêu tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; tự chủ chiến lược và khắc phục tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng của cán bộ đã được các đại biểu nêu và đề nghị người đứng đầu Chính phủ có giải pháp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn chiều 12/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Vẫn còn tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh việc mới, khó

Trả lời chất vấn của đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Ninh Bình) về các giải pháp khắc phục tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, Trung ương đã có nghị quyết về tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Ban Bí thư cũng đã có quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ. Chính phủ cũng đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động và đặc biệt là đã có các nghị định quy định trong vấn đề này.

Tuy nhiên, trên thực tế, tại một số đơn vị, địa phương, kể cả cơ quan Trung ương vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Chính vì vậy, việc đầu tiên Chính phủ đã và sẽ triển khai trong thời gian tới là tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền, để có một hệ thống các quy định pháp luật đồng bộ; trong đó phân định rất rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các bộ, các ngành, các cơ quan ở trung ương cũng như chính quyền cấp tỉnh và cấp xã.

Chính phủ cũng đang tiến hành rà soát lại toàn bộ việc đã phân cấp, phân quyền xuống cho địa phương để xác định rõ những nhiệm vụ nào chính quyền cấp cơ sở, cấp tỉnh có thể làm, những nhiệm vụ nào phải rà soát lại.

Cùng với đó, trong kế hoạch đầu tư công, phải bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ.

Bên cạnh quy định đầy đủ như vậy, theo Thủ tướng, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Nếu tất cả các vấn đề đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt được tiến độ, kết quả, chất lượng công việc, thì bắt buộc phải xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để có thể điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời ở những bộ phận chưa thực hiện được nhiệm vụ.

Khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai.

Tại phiên chất vấn, đã có 65 đại biểu chất vấn và 7 đại biểu tranh luận. Cùng tham gia trả lời chất vấn có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ đã thể hiện tinh thần rất cầu thị, trách nhiệm cao, nắm chắc lĩnh vực quản lý và yêu cầu thực tiễn, trả lời không né tránh, cam kết, đề ra giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trên cơ sở chất vấn của các vị ĐBQH và trả lời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp, nghiên cứu kỹ, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết đảm bảo rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, khả thi, hiệu quả cao, thuận lợi trong triển khai thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, sau đó trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối Kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của ĐBQH, khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết, đảm bảo những vấn đề đã được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế.