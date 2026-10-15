Thủ tướng: Thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi đối thoại

Chương trình do Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Chương trình diễn ra trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2026).

Cùng tham dự, có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, cùng 300 đại biểu thanh niên - đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước.

Thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể

Phát biểu kết luận cuộc đối thoại, thay mặt lãnh đạo các cơ quan, Thủ tướng chúc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam để cùng quyết tâm phấn đấu, nỗ lực đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu quý thanh niên "vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc".

Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đặc biệt đối với thanh niên; đã có nhiều chủ trương, chính sách và được thể chế hóa, cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã khẳng định: "Đảng, Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc".

Sau khi nêu bật những kết quả tích cực, quan trọng và toàn diện của tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian vừa quan, Thủ tướng Chính phủ cũng nêu một số khó khăn, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, đồng thời nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến mới, nhanh, phức tạp, khó lường, vượt dự báo, Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chương trình do Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức

Thủ tướng cho rằng, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên phải có định hướng, thế hệ trẻ Việt Nam cần nắm bắt xu thế phát triển, bám sát tình hình, nhận diện được những vấn đề đặt ra đối với mình để có sự chuẩn bị tốt nhất; xác định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, tiên phong trong đổi mới tư duy, tăng cường trau dồi tri thức và rèn luyện bản lĩnh để chủ động ứng phó tình hình, bứt phá; tiếp tục là lực lượng xung kích hàng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể; như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực công thương, tăng năng suất, hiệu quả, phòng ngừa sâu bệnh, tăng giá trị xuất khẩu trong nông nghiệp, phát triển vaccine trong lĩnh vực y tế…

Thủ tướng đánh giá, những câu hỏi và ý kiến mà thanh niên gửi tới Chương trình thể hiện tầm tư duy và khát vọng cống hiến lớn của tuổi trẻ Việt Nam; đồng thời đồng tình với những chia sẻ của Phó Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan. "Chúng tôi có các bài toán với các bạn và các bạn cũng phải đặt ra những câu hỏi với Chính phủ", Thủ tướng phát biểu.

"Chính phủ đang thay đổi rất mạnh mẽ cách thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tập trung vào kết quả cuối cùng. Tất cả các công việc đều phải xác định rõ mục tiêu, kết quả đầu ra, nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện, ai làm, ai phối hợp, cuối cùng kết quả là gì và khi nào có, kết quả đó đóng góp cho đất nước cụ thể được lượng hóa như thế nào. Các bạn thanh niên cũng phải như vậy, phải trả lời được câu hỏi những sản phẩm của mình đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước như thế nào", Thủ tướng chia sẻ.

Các Bộ, ngành phải cùng vào cuộc

Thủ tướng cho biết, các nghị quyết của Đại hội XIV, của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đều đã đề cập toàn diện đến những nội dung được nêu ra tại cuộc đối thoại; Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan tiếp tục cụ thể hóa trong các chương trình hành động để triển khai thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo lồng ghép các chỉ tiêu về phát triển thanh niên khi xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 0 năm, hằng năm.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo nghiên cứu chính sách mạnh mẽ hơn trong việc bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở tất cả các ngành, các cấp. Trung ương đã có Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trên các lĩnh vực; Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030; Kết luận số 62-KL/TW ngày 29.6.2026 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và Thông báo số 123-KL/TW ngày 16.7.2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác theo dõi, dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, nhất là các ngành, nghề mới và các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn; phát triển các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối tuyển dụng trên nền tảng số; rà soát cơ chế, chính sách hiện hành về giải quyết việc làm và phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền trong Quý I/2027.

Thủ tướng kỳ vọng vào tuổi trẻ, đề nghị thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược. Thúc đẩy đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu gắn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội, tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực được thử sức, đề xuất, tham gia, chủ trì và trưởng thành qua nhiệm vụ thực tiễn theo các cơ chế hỗ trợ quy định tại Nghị định số 263/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực mới như: trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử...; hoàn thành trong Quý IV/2026.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) và các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu hỗ trợ, bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Bộ mời các doanh nghiệp, nhà khoa học tham gia các thiết chế, hạ tầng dùng chung mà Nhà nước đã đầu tư.

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa liên kết 3 Nhà: Nhà nước – Viện, trường – Doanh nghiệp nhằm tăng cường hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Triển khai hiệu quả Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được Quốc hội thông qua, trong đó quan tâm đối tượng doanh nghiệp do thanh niên làm chủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm mạnh chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp, tạo thuận lợi để doanh nghiệp trẻ, dự án khởi nghiệp tiếp cận vốn và các chương trình hỗ trợ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo, trong đó chú trọng phát triển năng lực tư duy, đổi mới sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Tăng cường hướng nghiệp, phân luồng và gắn kết cơ sở giáo dục với doanh nghiệp, thị trường lao động; thúc đẩy đào tạo theo nhu cầu xã hội. Khuyến khích các cơ sở giáo dục hình thành không gian sáng tạo, phòng thí nghiệm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối chuyên gia, doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, đề xuất tháo gỡ các khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn để mở rộng cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh tại nông thôn, làm giàu trên chính quê hương mình. Chú ý tạo điều kiện cho sự tham gia của thế hệ trẻ, các doanh nghiệp trẻ trong hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng lao động ngành nông nghiệp; chú trọng hỗ trợ và tạo cơ hội cho người học (nhất là thanh niên) được thực hiện, áp dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công Thương tăng cường các chương trình đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp do thanh niên làm chủ về vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ; tăng cường phổ biến pháp luật, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp trẻ về tiêu chuẩn, quy định, xu hướng thị trường trong nước và quốc tế.

Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu, phát triển thương mại điện tử; trong đó quan tâm các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm của các doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Phát huy vai trò của hệ thống Thương vụ trong hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Cung cấp thông tin thường xuyên cho Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên và các doanh nghiệp trẻ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại triển khai thực chất, hiệu quả Chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội đối với người trẻ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ. Khẩn trương hoàn thiện đề án để có cơ chế chính sách, phù hợp, kể cả tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Chính sách để cho vay thuê nhà dài hạn.

Chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ để đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho thế hệ trẻ

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang trình Quốc hội Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); sẽ có những giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, trong đó hỗ trợ người trẻ thuê nhà, mua nhà với chi phí phù hợp mà không mất quá nhiều nguồn lực.

Thủ tướng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thanh niên tại chương trình

"Những cơ chế, chính sách tới đây về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê chắc chắn sẽ đi vào cuộc sống. Tôi khẳng định với các bạn là giá nhà ở, giá thị trường bất động sản, nhất là đối với phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội sẽ được Chính phủ chỉ đạo để kiểm soát chặt chẽ và không để gia tăng những bất hợp lý mà đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho thế hệ trẻ", Thủ tướng phát biểu.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ tiếp cận nguồn vốn tín dụng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách cho học sinh, sinh viên.

Với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng đề nghị xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm. Chủ động lựa chọn các vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết.

Tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đào tạo nghề, việc làm, vốn, công nghệ và thị trường; nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sinh kế và việc làm bền vững tại địa phương. Tạo điều kiện cho các bạn trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện, đồng hành với thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tích cực tham gia đóng góp ý kiến, cũng như tổng hợp ý kiến của thanh niên, các doanh nghiệp trẻ tham gia xây dựng, hoạch định chính sách.

Chủ động phối hợp cùng Bộ Khoa học Công nghệ đăng ký các sản phẩm công nghệ chiến lược trên một số lĩnh vực cụ thể. Tích cực đóng góp ý kiến trong quá trình Quốc hội thảo luận dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như trong xây dựng các văn bản hướng dẫn; phối hợp cùng VCCI trong tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ.

Kết nối thanh niên với các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo và thị trường; hỗ trợ hình thành mạng lưới thanh niên đổi mới sáng tạo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ và thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức các phong trào, chương trình để đoàn kết, tập hợp, khuyến khích thanh niên tiên phong trong học tập, khởi nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh: Thanh niên là tương lai của đất nước, là những người quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và quan trọng nhất là đặt trọn niềm tin vào thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa những khát vọng và ước mơ của mình; mong muốn thanh niên Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.