Thủ tướng thăm, tặng quà Trung thu các bệnh nhi tại Bệnh viện K

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K nhân dịp Tết Trung thu 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Thủ tướng Chính phủ tặng 64 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, các bác sĩ về tình hình điều trị và thăm hỏi sức khỏe bệnh nhi tại Khoa Nội nhi, Thủ tướng mong các em tiếp tục cố gắng; mong cha mẹ, người thân nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm sóc, động viên các em, tin tưởng đội ngũ y bác sĩ và phối hợp với bệnh viện để đạt kết quả điều trị tốt nhất.

Thủ tướng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi thiếu niên, nhi đồng trong nước, ngoài nước và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam.

Dù đang công tác ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn gửi quà trung thu tặng các bệnh nhi, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều cơ sở y tế, giáo dục thông qua các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bệnh nhi Phạm Minh Châu, 11 tuổi, quê Hưng Yên, đang điều trị u não tại Bệnh viện K, xúc động cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tặng quà các em nhân dịp Tết Trung thu; đồng thời cảm ơn sự chăm sóc, điều trị tận tình của đội ngũ y bác sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội) nhân dịp Tết Trung thu 2026 - Ảnh: VIẾT CHUNG

Là cơ sở chuyên khoa đầu ngành cả nước trong khám, chữa bệnh ung bướu, Bệnh viện K hiện có 3 cơ sở tại Hà Nội. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khám khoảng 500.000 người bệnh, điều trị gần 70.000 bệnh nhân. Bên cạnh điều trị chuyên môn, bệnh viện chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho bệnh nhi, nhất là các em phải điều trị dài ngày. Nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên, trong đó có vui Tết Thiếu nhi 1-6 và Tết Trung thu, giúp các em có thêm động lực trong quá trình điều trị.