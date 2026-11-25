Chiều 24/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến thăm, động viên các nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, đang điều trị tại các bệnh viện.

Thủ tướng thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên người bị thương và thân nhân nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục; đồng thời chia sẻ với những mất mát, đau thương của gia đình có người thân tử vong trong vụ việc.

Thủ tướng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác cấp cứu; yêu cầu các cơ sở y tế tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, tích cực cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân, ưu tiên những trường hợp bị thương nặng, bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ; Hà Nội và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, rà soát, gia cố công trình lân cận, bảo đảm an toàn cho người dân.

Vụ nổ xảy ra khoảng 8 giờ ngày 24/11 tại một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương, tính đến 13 giờ cùng ngày./.