Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên và kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân vụ nổ sáng nay ( ngày 24/11) ở phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên và kiểm tra tình hình nạn nhân vụ nổ sáng 24/11, hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên và kiểm tra tình hình sức khỏe nạn nhân vụ nổ sáng 24/11 ở phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên và kiểm tra tình hình sức khỏe nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên và kiểm tra tình hình sức khỏe nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên người thân bệnh nhân và gia đình, đồng thời kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)