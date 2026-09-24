Xã hội

Thủ tướng thăm gia đình có công với cách mạng tại Hải Phòng

Sáng 24/9/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tại Hải Phòng, một trong những hộ gia đình tiêu biểu, có công với cách mạng.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-tham-gia-dinh-co-cong-voi-cach-mang-tai-hai-phong-post1138152.vnp