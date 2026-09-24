Thủ tướng thăm gia đình có công với cách mạng tại Hải Phòng

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)