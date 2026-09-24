Thủ tướng thăm gia đình có công với cách mạng tại Hải Phòng

“Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên hợp quốc (LHQ), tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân”, Thông điệp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ cũng là chủ mạch xuyên suốt chuyến công tác của Nhà Lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam trong “ngày hội đa phương” toàn cầu - Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada (20-25/9).