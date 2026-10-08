Thủ tướng thăm chính thức Lào và Campuchia: Bền nghĩa tình láng giềng, rộng mở tương lai

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 8-10/10. (Nguồn: TTXVN)

Đây cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam, Lào và Campuchia đều đang đứng trước những yêu cầu mới về phát triển, hội nhập và tăng cường liên kết khu vực.

Chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, trong đó, dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Lào, Campuchia. Đồng thời, là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chủ động, tích cực của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, đồng thời truyền tải thông điệp về những ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines) hồi tháng 5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng từng có cuộc ăn sáng, làm việc với hai người đồng cấp Lào và Campuchia. Tại đây, người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó với Campuchia và Lào, khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ ba nước, hợp tác chặt chẽ với hai Thủ tướng Campuchia và Lào để cùng đưa “tình nghĩa truyền thống” giữa ba nước thành “động lực phát triển” và biến “gần gũi địa lý” thành “lợi thế gắn kết chiến lược” để ba nước cùng phát triển nhanh và bền vững.

Vào những ngày Thu tháng Mười, chuyến thăm hai nước Lào và Campuchia được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mức độ tin cậy trong quan hệ với hai nước; trao đổi các biện pháp đẩy mạnh việc chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành kết quả thực chất; đồng thời, chia sẻ tầm nhìn, định hướng các vấn đề khu vực và quốc tế quan tâm.

Trao truyền “ngọn đuốc” lịch sử

Quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Đó là sự tiếp nối của một mối quan hệ được tôi luyện trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công gây dựng, vun đắp.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu với quan hệ với Lào. Do đó, chuyến thăm là dịp để hai Thủ tướng tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại của hai nước; qua đó, tiếp tục cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” - gắn kết sâu hơn giữa chiến lược phát triển, lợi ích an ninh, hai nền kinh tế, kết nối hạ tầng và nguồn nhân lực; nâng cao khả năng tự chủ, tự cường của mỗi nước và tạo dựng sự bổ trợ, đan xen lợi ích ngày càng thực chất. Đây chính là bước phát triển mới để quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vừa giữ vững nền tảng chính trị, an ninh và tình cảm đặc biệt, vừa tạo thêm những giá trị phát triển mới cho cả hai nước.

Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên được Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone chính thức tiếp đón trên cương vị mới sau khi được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn ngày 5/10 vừa qua. Điều đó thể hiện rõ sự coi trọng hàng đầu mà lãnh đạo hai nước dành cho quan hệ Việt Nam - Lào và là sự tiếp nối chặt chẽ của quan hệ cấp cao trong giai đoạn phát triển mới của mỗi nước.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đánh giá, chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái; đồng thời, tái khẳng định quyết tâm triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian qua. Đây cũng là chuyến thăm mang tính truyền thống sau khi hai bên hoàn tất Đại hội của mỗi Đảng; góp phần thúc đẩy việc triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác, nhất là những nội dung đã được thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào vừa qua.

Thời gian qua, hai nước đã chú trọng phát triển toàn diện, tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng tăng trưởng, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ USD; trong 8 tháng đầu năm 2026, con số này đạt xấp xỉ 1,65 tỷ USD. Đầu tư giữa hai nước cũng tăng, nhất là đầu tư của Việt Nam vào Lào. Hiện Việt Nam là nhà đầu tư hàng đầu tại Lào.

Bên cạnh đó, số dự án tăng lên, nhất là các dự án chất lượng cao trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp, dịch vụ…, tạo cơ sở để hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ là đóng góp quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, cùng phát triển giữa hai nước.

Đặc biệt, không thể không nhắc tới kết nối hạ tầng, trong đó có những dự án lớn như đường cao tốc Hà Nội-Vientiane và Dự án đường sắt Lào-Việt Nam. Đây là sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam giúp Lào trở thành quốc gia kết nối khu vực, tạo điều kiện mở rộng vận tải logistics bằng đường biển qua lãnh thổ Việt Nam.

Lĩnh vực năng lượng điện cũng giữ vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế. Lào có thế mạnh về thủy điện, điện gió và điện mặt trời. Lào mong muốn phía Việt Nam tiếp tục quan tâm đầu tư hơn nữa vào ngành điện, nhất là các dự án điện gió quy mô lớn.

Quốc kỳ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tung bay dọc lối lên cột mốc ba biên - khu vực được ví von với “tiếng gà gáy sáng ba nước cùng nghe”. (Nguồn: QĐND)

Kết nối để cùng phát triển

Nếu với Lào, “gắn kết chiến lược” là chìa khóa để đưa quan hệ đặc biệt đi vào chiều sâu, thì với Campuchia, yêu cầu nổi bật là xây dựng một hệ sinh thái kết nối ngày càng toàn diện giữa hai nền kinh tế.

Chuyến thăm thể hiện rõ sự coi trọng và ưu tiên cao nhất của Việt Nam đối với việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; gửi đi thông điệp về chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng cố gắng, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước bạn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ kỳ vọng, tại các cuộc hội đàm và trao đổi trong chuyến thăm sắp tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Lãnh đạo Campuchia sẽ rà soát, tháo gỡ và giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong các mặt hợp tác giữa hai nước; cụ thể hóa và hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, đồng thời trao đổi, xác định những định hướng và ưu tiên hợp tác mới, mang tính chiến lược cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Đặc biệt, nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng. Hai bên dự kiến ký một số văn kiện hợp tác. Do đó, chuyến thăm đầu tiên đến Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tạo thêm động lực và xung lực mới để quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phát huy tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tiếp tục là những điểm sáng và là những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia. Về thương mại, năm 2025 kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 11,3 tỷ USD; trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2025.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia, đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu hàng hóa vào Campuchia và cũng là nước nhập khẩu hàng hóa Campuchia lớn thứ 2. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, không những đóng góp đáng kể cho ngân sách, mà còn đóng góp thiết thực vào an sinh xã hội tại Campuchia.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tiếp tục là những điểm sáng và là những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia. (Nguồn: VnEconomy)

Những con số ấy cho thấy sự bổ trợ ngày càng rõ nét giữa hai nền kinh tế. Nhưng kết nối kinh tế trong giai đoạn mới không thể chỉ dừng ở trao đổi hàng hóa hay đầu tư truyền thống, đó còn phải là sự kết nối về hạ tầng, logistics, năng lượng, thương mại điện tử, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và giữa các địa phương, doanh nghiệp.

Việc hai bên nhất trí điểm đấu nối tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Bavet-Phnom Penh, hướng tới đưa tuyến đường huyết mạch này vào sử dụng theo kế hoạch vào cuối năm 2027, là một ví dụ sinh động. Ngoài kết nối đường bộ, hai bên cũng hình thành kết nối đường không với nhiều chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn và các địa danh du lịch giữa hai nước; đẩy mạnh kết nối giao thông đường thủy, bao gồm cả giao thông đường sông và các tuyến đường biển.

Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ toàn cầu đang thúc đẩy Việt Nam và Campuchia tăng cường đầu tư nghiên cứu nhằm kịp thời đáp ứng xu thế phát triển của thời đại, đồng thời mở ra cơ hội mới cho sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai nước. Chính phủ Campuchia cũng xem khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là một động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước và đặt đây là một trong những trọng tâm của Chiến lược ngũ giác giai đoạn I. Điều này đã, đang và sẽ tạo ra cơ hội tự nhiên cho sự kết nối giữa hai nước trong lĩnh vực này, góp phần bổ sung hình thành hệ sinh thái gắn kết toàn diện giữa hai nước.

Trong một thế giới đang chuyển động nhanh chóng, Việt Nam, Lào và Campuchia càng có thêm lý do để gắn kết chặt chẽ hơn, cùng biến những lợi thế bổ trợ thành nguồn lực phát triển và biến sự tin cậy chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể. Chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng vì thế sẽ mở ra một chặng đường mới, nơi tình hữu nghị được cụ thể hóa bằng những cây cầu kết nối, những tuyến đường giao thương, những dự án hợp tác, những cơ hội phát triển và sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa nhân dân ba nước.

“Năm 2027, Việt Nam và Lào sẽ kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm cũng là bước chuẩn bị thiết thực cho những dấu mốc ấy.

Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, đưa quan hệ với hai nước láng giềng ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực”

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường.