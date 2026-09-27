Thủ tướng Thái Lan thị sát vùng ngập lụt, tự bỏ tiền mua thức ăn phát tại chỗ cho người dân

Thủ tướng Thái Lan thị sát vùng ngập lụt ở Bangkok ngày 27-9-2026

Ông Anutin Charnvirakul đã rút ngắn chuyến công tác nước ngoài để trở về Thái Lan, chỉ đạo các cơ quan chính phủ tăng cường công tác cứu trợ ngập lụt trên toàn quốc và phối hợp ứng phó.

Ông Anutin về đến sân bay Don Mueang lúc 10h20 sáng 27-9. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về tình hình ngập lụt, từ sân bay xe chở Thủ tướng đi ngay tới thị sát các khu vực bị ảnh hưởng ở Bangkok.

Khoảng 11h30, Thủ tướng Anutin đến Ruam Phatthana bằng xe gầm cao của Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Người dân được vận chuyển bằng thuyền ở Bangkok, ngày 27-9-2026

Ông Anutin lội bộ vào khu dân cư, thăm hỏi đời sống người dân. Trước kiến nghị của người dân về việc thiếu nhà vệ sinh di động do ngập lụt kéo dài gây khó khăn trong sinh hoạt, ông cho biết chính quyền Bangkok sẽ nhanh chóng bố trí.

Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi và người bệnh, khuyến khích bà con di chuyển đến các điểm lánh nạn tạm thời để được chăm sóc y tế tốt hơn, tránh nguy cơ sức khỏe do ngâm nước lâu ngày.

Lắng nghe phản ánh của người dân việc suất ăn cứu trợ ngày 26-9 chưa đủ, Thủ tướng Anutin đã lập tức gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng Adul Boonthamcharoen chỉ đạo thiết lập bếp ăn dã chiến ngay tại cộng đồng.

Phương tiện chìm trong nước ngập ở Bangkok

Trong lúc chờ bếp dã chiến hoạt động, Thủ tướng đã tự bỏ tiền túi hỗ trợ người dân. Ông trả 3.000 baht (khoảng 2,4 triệu) cho một quán bán thịt viên, 10.000 baht cho một quán ăn và 5.000 baht cho một quán mì, đề nghị các quán nấu và phát miễn phí cho bà con, để người dân có bữa ăn ngay.

Sau đó, ông tiếp tục đến điểm tạm trú tại trường Bang Khen, quận Lak Si, để thăm hỏi và trao quà cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Anutin cho biết Chính phủ sẽ tổ chức phiên họp Nội các đặc biệt để xem xét việc ban bố ngày nghỉ lễ trong bối cảnh ngập lụt, nhằm tạo điều kiện cho người dân gặp khó khăn trong đi lại, kể cả những người có nghĩa vụ phải trình diện cơ quan chức năng vào ngày 28-9.

Quán ăn ở Bangkok bị ngập trong nước ngày 27-9-2026

Ông cũng cho biết, Chính phủ sẽ bảo đảm cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm và thuốc men.

Thủ tướng Anutin cũng chỉ đạo Bộ Kinh tế số và Xã hội cùng Tổng cục Khí tượng, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu hơn trong các bản tin cảnh báo mưa lũ để người dân dễ dàng nắm bắt thông tin.

Ông nhấn mạnh chính quyền đang nỗ lực hết mình, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh việc tiêu thoát nước, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, đồng thời sẽ xem xét hỗ trợ các chủ phương tiện bị hư hỏng do ngập.

Người dân di chuyển sơ tán ngập lụt ở Bangkok

Theo báo cáo, đợt mưa ngập từ ngày 25-9 đã ảnh hưởng tới 39 cộng đồng, 10.017 hộ gia đình và 69.565 người tại quận Lak Si dọc kênh Prem Prachakorn.

Quận đã mở 3 điểm tạm trú tại trường Thasai Housing, trường Wat Lak Si và trường Bang Khen.

Tính đến ngày 27-9, điểm tạm trú trường Bang Khen đón 170 người, trong đó có 33 người thuộc nhóm dễ bị tổn thương gồm 14 trẻ em, 4 người khuyết tật và 15 người cao tuổi.

Theo Khaosod