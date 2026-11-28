Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh:TTXVN.

Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề: "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững". Myanmar hiện là nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế ACMECS.

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, và Tổng thống Myanmar. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng Tổng thống Myanmar chủ trì sự kiện.

Đây là một trong những sự kiện đa phương quan trọng nhất mà Việt Nam chủ trì trong năm 2026, thể hiện trách nhiệm và vị thế, phát huy vai trò nòng cốt, định hình của Việt Nam, tiếp nối thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về những ưu tiên hàng đầu như: Gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng; triển khai biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực; tăng cường gắn kết giữa cơ chế hợp tác tiểu vùng với hợp tác của ASEAN.

Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), trước đây có tên là Tổ chức Chiến lược Hợp tác Kinh tế (ECS), là khuôn khổ hợp tác kinh tế gồm 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững. ACMECS được thành lập vào tháng 11/2003, tại Hội nghị cấp cao Bagan (Myanmar), theo sáng kiến của Thái Lan và ban đầu gồm 4 nước là Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Tại Hội nghị này, các nước đã thống nhất đổi tên thành Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (tên của 3 dòng sông chính trong lưu vực sông Mekong). ACMECS hiện có 8 lĩnh vực hợp tác gồm: Thương mại-đầu tư; Nông nghiệp; Công nghiệp-năng lượng; Giao thông; Du lịch; Phát triển nguồn nhân lực; Y tế; Môi trường. Việt Nam chính thức tham gia ACMECS tại Hội nghị Bộ trưởng ACMECS lần thứ 1 tại Thái Lan (tháng 11/2004). Trong hơn 20 năm qua, Việt Nam luôn coi ACMECS là cơ chế hợp tác có ý nghĩa chiến lược, gắn với các đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.