Thủ tướng Tây Ban Nha Sánchez kêu gọi bầu cử sớm

Hạ viện đã bác bỏ các biện pháp này hôm thứ Sáu, bất chấp những cuộc đàm phán vào phút chót nhằm đảm bảo đủ sự ủng hộ. Các sắc lệnh nằm trong phản ứng của chính phủ trước cuộc khủng hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha.

Sau đó, ông Sánchez dành cuối tuần để tham vấn các bộ trưởng và những nhân vật cấp cao trong đảng Xã hội (PSOE) trước khi quyết định tiếp tục điều hành chính phủ cho đến hết nhiệm kỳ quốc hội hay kêu gọi bầu cử.

Ceuta, tham nhũng và thế đa số mong manh

Quyết định này được đưa ra sau vài tháng khó khăn đối với chính phủ liên minh, vốn phải vật lộn để giành được sự ủng hộ tại Quốc hội trong bối cảnh các vụ tham nhũng liên quan đến những nhân vật thân cận với đảng PSOE và cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng ở Ceuta.

Vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi này chịu sức ép chưa từng có vào cuối tháng 7, khi hàng chục nghìn người di cư vượt biên từ Morocco.

Quy mô của những người nhập cư đã khiến chính phủ phải triển khai thêm nguồn lực và, vài tuần sau đó, tuyên bố "tình trạng quan trọng đối với an ninh quốc gia" lần đầu tiên trong kỷ nguyên dân chủ của Tây Ban Nha.

Cách ứng phó này đã châm ngòi cho tranh cãi chính trị. Đảng Nhân dân (PP) theo đường lối bảo thủ và đảng Vox cực hữu cáo buộc chính phủ hành động quá chậm chạp, đồng thời đặt câu hỏi về chính sách của Madrid đối với Morocco. Ông Sánchez bảo vệ các hành động của lực lượng an ninh và cách chính phủ ứng phó với tình hình.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tổ chức bầu cử sớm trong bài phát biểu trên truyền hình tại Madrid, ngày 5/10/2026. (Ảnh do Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cung cấp qua EPA)

Một số vụ án tham nhũng và các thủ tục tố tụng khác liên quan đến những người thuộc vòng tròn chính trị của Thủ tướng cũng làm gia tăng sức ép lên chính phủ.

Trong khi đó, thế đa số mong manh của chính phủ tại quốc hội ngày càng khó kiểm soát. Chính phủ đã phải đàm phán từng phiếu một với các đối tác để thông qua phần lớn chương trình lập pháp và đã phải chịu một số thất bại tại Quốc hội.

Thế Hải (Theo Euronews, Theguardian)