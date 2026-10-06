Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Sanchez nêu rõ: “Để làm được nhiều hơn, chúng ta cần đổi mới và mở rộng sự ủng hộ của người dân", đồng thời cho biết mục tiêu của ông là "giành được đa số tiến bộ rộng lớn hơn nhiều tại Quốc hội”.

Thông báo được đưa ra chưa đầy 72 giờ sau khi chính phủ của ông Sanchez không giành được sự ủng hộ của quốc hội đối với hai sắc lệnh về nhà ở, những biện pháp vốn nhằm xoa dịu áp lực dư luận đang gia tăng về cuộc khủng hoảng giá nhà thuê tại Tây Ban Nha.

Hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành tại Madrid và các thành phố khác của Tây Ban Nha cuối tuần trước để phản đối tình trạng giá thuê nhà quá cao và yêu cầu chính phủ có những điều chỉnh cần thiết.

Các biện pháp mà Thủ tướng Sanchez đề xuất trong hai sắc lệnh gồm tự động gia hạn hợp đồng thuê nhà và hạn chế trục xuất những người thuê nhà thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, cả hai sắc lệnh đã bị các đảng đối lập tại quốc hội bác bỏ.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo diễn ra vào tháng 8/2027.

R.G