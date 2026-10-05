Thủ tướng Tây Ban Nha ấn định lịch bầu cử sớm

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 29/11. (Nguồn: Yahoo Sports)

Trước đó, cuộc bỏ phiếu tại quốc hội ngày 2/10 đã không thông qua các biện pháp hỗ trợ nhà ở, qua đó tạo thêm sức ép đối với chính phủ trong quá trình triển khai chương trình nghị sự.

Các đề xuất của chính phủ tập trung vào hỗ trợ người thuê nhà, trong đó có tự động gia hạn hợp đồng và hạn chế trục xuất những người thuê thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, vấn đề khả năng chi trả cho nhà ở tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn, khi người dân tại Madrid và một số thành phố khác tổ chức các hoạt động yêu cầu có thêm giải pháp kiểm soát chi phí nhà ở.

Theo trang bất động sản Idealista, giá thuê trung bình tại Tây Ban Nha gần như tăng gấp đôi trong khoảng một thập niên qua, trong khi giá chào bán nhà tăng khoảng 90%.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Sánchez cho biết, quyết định tổ chức bầu cử sớm nhằm tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi hơn để chính phủ có thể tiếp tục triển khai các chính sách.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính phủ gặp khó khăn trong việc đạt đồng thuận tại quốc hội.

(theo Le Monde)