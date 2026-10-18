Thủ tướng: Tập trung các giải pháp thúc đẩy du lịch

Chiều 18.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Không phải trường hợp chậm giải ngân nào cũng áp dụng ngay biện pháp cắt giảm hoặc điều chuyển vốn

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, ngân sách Trung ương phải bảo đảm nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia, phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội và xử lý những vấn đề phát sinh ngoài dự báo, như thiên tai, dịch bệnh...

Thủ tướng cho biết, phương án phân chia nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2027 đã được Chính phủ tính toán kỹ lưỡng, trên cơ sở phối hợp với các địa phương và xem xét trong tổng thể yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các phương án đã được báo cáo, thảo luận, tiếp thu và hoàn thiện qua nhiều bước trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đặc biệt, nhu cầu đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia trong nhiệm kỳ này dự kiến khoảng 1,7 triệu tỉ đồng, gấp 5 lần nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, yêu cầu hiện đại hóa quốc phòng, an ninh và bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển cũng đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Theo Thủ tướng, nếu không tăng cường khả năng điều tiết của ngân sách Trung ương sẽ rất khó bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ chiến lược này.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thảo luận tại Tổ chiều 18.10

Đề cập tình trạng chuyển nguồn ngân sách và giải ngân đầu tư công, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện.

Theo Thủ tướng, khi Quốc hội đã quyết định, Chính phủ đã phân bổ nguồn lực và quy định cho phép triển khai nhưng các cơ quan, địa phương không thực hiện được thì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm. Việc đánh giá hiệu quả chi ngân sách, nhất là chi đầu tư phát triển, không chỉ căn cứ vào số vốn đã được phân bổ hoặc giải ngân, mà còn phải xem xét tiến độ thực hiện, chất lượng và hiệu quả của các dự án, công trình.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành các quy định và hướng dẫn tương đối đầy đủ, theo hướng đơn giản hóa quy trình và tăng quyền chủ động cho địa phương.

Các nội dung chi cho giáo dục, y tế, văn hóa, giảm nghèo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có hướng dẫn cụ thể. Chỉ những vấn đề thực sự đặc thù mới cần các bộ, ngành tiếp tục hướng dẫn bổ sung.

Thủ tướng cho biết, việc phân bổ vốn được thực hiện theo kế hoạch đầu tư công hằng năm và trung hạn. Các địa phương, Hội đồng nhân dân có trách nhiệm xem xét, phân bổ chi tiết và tổ chức triển khai theo thẩm quyền.

Để hỗ trợ địa phương, Chính phủ đã yêu cầu xây dựng hệ thống phần mềm tiếp nhận, giải đáp trực tuyến những vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các câu hỏi, hướng dẫn và phương án xử lý sẽ được chia sẻ để những địa phương khác có thể tham khảo, áp dụng thống nhất.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, không phải trường hợp chậm giải ngân nào cũng áp dụng ngay biện pháp cắt giảm hoặc điều chuyển vốn.

“Cần đánh giá khách quan nguyên nhân, phân biệt rõ những khó khăn về điều kiện thực hiện, năng lực cán bộ và trách nhiệm tổ chức triển khai. Nếu vướng mắc xuất phát từ năng lực thực hiện ở cơ sở thì địa phương phải chủ động tăng cường, bố trí cán bộ có chuyên môn, điều động nhân lực từ các sở, ngành để hỗ trợ. Trường hợp chậm trễ do thiếu trách nhiệm thì phải xem xét, xử lý và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ làm tiêu chí đánh giá cán bộ”.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong điều kiện Quốc hội và Chính phủ đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, vai trò, thẩm quyền của địa phương ngày càng lớn thì trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cũng phải được nâng lên tương ứng.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh

Đề cập yêu cầu huy động nguồn lực cho phát triển, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu vốn đầu tư của nền kinh tế là rất lớn. Trong khi đó, ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng một phần nhu cầu thông qua đầu tư công.

Vì vậy, cùng với việc đẩy nhanh giải ngân, Chính phủ phải nâng cao hiệu quả lựa chọn dự án, tập trung nguồn lực vào những công trình có tác động lan tỏa lớn.

Thủ tướng cho biết, nhiệm kỳ trước có khoảng 5.000 dự án đầu tư công trên phạm vi cả nước. Trong nhiệm kỳ này, Chính phủ định hướng giảm tối thiểu 30% số dự án để hạn chế đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Tài chính và các địa phương phải rà soát kỹ danh mục đầu tư, xác định rõ thứ tự ưu tiên.

Đối với các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2027, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy nhanh thủ tục, phân bổ vốn sớm để triển khai.

“Tuy nhiên, địa phương phải có trách nhiệm lựa chọn những dự án thực sự cần thiết, có khả năng triển khai, tạo hiệu quả kinh tế - xã hội cao và mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp. Nguyên tắc này cũng phải được áp dụng đối với các chương trình mục tiêu quốc gia”, Thủ tướng lưu ý.

Cùng với đầu tư công, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phải đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm thủ tục nội bộ, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Thủ tướng, chỉ khi khơi thông được các nguồn lực của toàn xã hội, Việt Nam mới có điều kiện thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian tới.

Mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Đối với các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ đã triển khai các chính sách miễn, giảm học phí, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng trường lớp. Đối với khu vực biên giới, Chính phủ đã triển khai đầu tư 248 trường học tại các xã biên giới và tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ xem xét mở rộng đầu tư, nâng cấp trường học tại các xã khó khăn khác, không chỉ giới hạn ở địa bàn biên giới.

Đối với y tế, Chính phủ định hướng tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở, nhất là các trung tâm y tế tại xã biên giới, vùng sâu, vùng xa và địa bàn khó khăn. Cùng với đó, tiếp tục triển khai khám sức khỏe định kỳ, tăng cường phát hiện sớm bệnh tật, chuyển mạnh từ tư duy tập trung chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, các địa phương cần có giải pháp kích cầu tiêu dùng, đặc biệt trong những tháng cuối năm, tận dụng các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch để thúc đẩy tăng trưởng

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với xu hướng già hóa dân số. Dẫn thực tế tại các cơ sở mới của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai ở Ninh Bình, Thủ tướng cho biết, việc đưa các cơ sở này vào hoạt động đã góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao cho người dân khu vực lân cận.

Thủ tướng yêu cầu các bệnh viện không chỉ tập trung khám, chữa bệnh mà còn phải đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao chuyên môn, hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các địa phương.

Đối với văn hóa và du lịch, Chính phủ tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách phát triển văn hóa, đồng thời thúc đẩy du lịch và tiêu dùng trong nước.

Thủ tướng nhìn nhận, tốc độ tăng tiêu dùng nội địa còn hạn chế so với một số động lực tăng trưởng khác. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Vì vậy, các địa phương cần có giải pháp kích cầu tiêu dùng, đặc biệt trong những tháng cuối năm, tận dụng các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch để thúc đẩy tăng trưởng…

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong đó, việc củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định là điều kiện quan trọng để phát triển đất nước.