Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa khát vọng, ước mơ

Hai vụ cây xanh bật gốc trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Định) và đường số 30 (phường Tân Hưng) trong tháng 10 đã gây hư hại phương tiện, đe dọa an toàn người đi đường. Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 15.10, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về phạm vi quản lý, công tác kiểm tra và những biện pháp phòng ngừa sự cố cây xanh đô thị.