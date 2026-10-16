Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa khát vọng, ước mơ
Chiều 15-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm". Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và 300 đại biểu đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên trong cả nước.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thu-tuong-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-nhat-de-thanh-nien-hien-thuc-hoa-khat-vong-uoc-mo-post876802.html