Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa khát vọng, ước mơ

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chiều 15-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Tiên phong trong đổi mới tư duy

Phát biểu sau phần đối thoại giữa thanh niên và các thành viên Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt và có nhiều chủ trương, chính sách phát triển thanh niên; đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn, xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong định hình và phát triển tương lai đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của thanh niên vẫn còn khó khăn, hạn chế. Một bộ phận thanh niên chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, lạm dụng và phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội. Thủ tướng cũng lưu ý nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cản trở khả năng tư duy, sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. Video: ĐỖ TRUNG

Theo Thủ tướng, bước vào giai đoạn phát triển mới, thế hệ trẻ cần xác định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình; tiên phong đổi mới tư duy, không ngừng trau dồi tri thức, rèn luyện bản lĩnh, biến thách thức thành động lực bứt phá; tiếp tục là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương lồng ghép rõ các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm.

Chính phủ sẽ có chính sách mạnh mẽ hơn trong bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở các ngành, các cấp.

Thủ tướng giao Bộ KH-CN nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin, AI, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử; phối hợp với Trung ương Đoàn để người trẻ tham gia đăng ký danh mục công nghệ chiến lược, giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

“Chính phủ đặt hàng việc này”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hỗ trợ người trẻ thuê, mua nhà với chi phí phù hợp

Về nhà ở, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại triển khai thực chất, hiệu quả chương trình tín dụng hỗ trợ người trẻ vay mua nhà ở xã hội theo nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, kể cả tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng và ngân hàng chính sách để cho vay thuê nhà.

Theo Thủ tướng, trước nhu cầu mua nhà ở xã hội, thuê nhà dài hạn của giới trẻ, Chính phủ sẽ có giải pháp hỗ trợ với chi phí phù hợp, giúp người trẻ không phải dành quá nhiều nguồn lực để mua nhà trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Thủ tướng khẳng định, các chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê sẽ đi vào cuộc sống. Chính phủ sẽ chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở, thị trường bất động sản, nhất là phân khúc cho thuê và nhà ở xã hội, không để giá tăng bất hợp lý, đáp ứng nhu cầu nhà ở của thế hệ trẻ.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ có giải pháp hỗ trợ người trẻ thuê, mua nhà với chi phí phù hợp, giảm áp lực tài chính về nhà ở. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, mở rộng cơ hội để thanh niên khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, làm giàu trên quê hương; báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý 1-2027. Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp trẻ tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kết thúc phát biểu, Thủ tướng khẳng định, thế hệ trẻ là tương lai đất nước, là những người quyết định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng mong thanh niên không ngừng phát huy tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bắt đầu từ những việc nhỏ trong cộng đồng Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, các chủ trương lớn của Đảng cùng việc Chính phủ kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật để khơi thông nguồn lực đang mở ra cơ hội lớn cho thanh niên cống hiến. Phó Thủ tướng đề nghị người trẻ bắt đầu từ những việc nhỏ, như tham gia và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số, góp phần xây dựng xã hội số, công dân số và Chính phủ số.