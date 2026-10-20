Thủ tướng: Tăng trưởng hai con số cần nhu cầu điện rất lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều 20/10. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 20/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Tại phiên thảo luận tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành nhiều thời gian để nói về dự án luật này, cũng như các giải pháp để bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế.

Phải đảm bảo đủ điện cho tăng trưởng hai con số

Cụ thể, Thủ tướng cho biết Luật Điện lực mới được Quốc hội sửa đổi, bổ sung gần đây, tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều luật liên quan đã và đang được sửa đổi như: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, việc sửa đổi Luật Điện lực là cần thiết để bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Việc sửa đổi luật cũng hướng tới tăng đầu tư, đáp ứng nhu cầu rất lớn về điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Cụ thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đã xác lập mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, dựa trên những động lực mới, đặc biệt là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để thực hiện mục tiêu này, nhu cầu sử dụng điện của nền kinh tế sẽ tăng rất lớn, nhất là khi Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghệ cao, thu hút đầu tư nước ngoài và xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng dẫn chứng ngoài Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Việt Nam còn cần phát triển các trung tâm dữ liệu dự phòng và hệ thống dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Đây đều là những hạ tầng đòi hỏi nguồn điện lớn, ổn định và liên tục.

"Chỉ riêng việc tăng trưởng hai con số đã có nhu cầu điện rất lớn. Cộng với việc phát triển khoa học, công nghệ, xây dựng các trung tâm dữ liệu, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao, tất cả những việc này phải bảo đảm đủ điện", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, đây cũng là yêu cầu quan trọng đặt ra tại Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó trước hết phải đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Do đó, việc sửa đổi Luật Điện lực phải tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ các nguồn điện và hệ thống truyền tải, đáp ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn.

Phân tích kỹ hơn về định hướng sửa đổi luật, người đứng đầu Chính phủ cho rằng luật mới phải có thủ tục đơn giản. Thực tế làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng cho thấy các dự án điện đòi hỏi thời gian và chi phí đầu tư rất lớn. Bản thân các nhà đầu tư cũng phải huy động, vay vốn, nên họ cần một môi trường dự báo được, cạnh tranh và bảo đảm khoản đầu tư an toàn.

“Ngược lại, Nhà nước cũng phải bảo đảm quyền và lợi ích của người dân trong việc tiếp cận giá điện ở mức hợp lý. Do đó, phải tìm được điểm cân bằng giữa các nhà đầu tư và lợi ích Nhà nước, lợi ích của nhân dân”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Sửa luật để huy động nguồn lực các nhà đầu tư

Thủ tướng cũng làm rõ lý do cần huy động nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực điện. Theo đó, báo cáo của Bộ Công Thương cho biết dư địa phát triển thủy điện hiện rất hạn chế, trong khi phát triển nhiệt điện phải tính đến cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Do đó, phải tập trung vào điện LNG, điện gió, nhất là điện gió ngoài khơi, điện mặt trời…

Tuy nhiên, việc phát triển các nguồn điện mới cần tính toán hợp lý tỷ trọng đóng góp, bởi chi phí đầu tư của một số nguồn điện rất lớn.

“Đây cũng là điểm phải điều chỉnh trong Luật Điện lực”, Thủ tướng nói và cho biết cần sửa đổi Luật Điện lực để xử lý những quan ngại của các nhà đầu tư, luật phải có thủ tục đơn giản, nếu không sẽ không thể huy động được nguồn lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đang chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát, cập nhật lại Quy hoạch điện VIII. Ảnh: Quochoi.vn.

Ngoài ra, ông cũng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành, địa phương rà soát và điều chỉnh, cập nhật lại Quy hoạch điện VIII, bảo đảm các dự án được bổ sung, triển khai theo quy hoạch phải khả thi, không chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc cung ứng điện và giải tỏa công suất.

Đồng thời, điều này cần một khuôn khổ pháp lý minh bạch, rõ ràng.

“Vừa qua, chúng ta đã sửa Luật Dầu khí, đến nay sửa Luật Điện lực là rất đồng bộ để huy động các nguồn lực”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh điểm bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, nhưng đồng thời phải xử lý được lợi ích của các nhà đầu tư, đặc biệt là một số vấn đề kỹ thuật trong các thỏa thuận.

Đồng thời, Thủ tướng khẳng định sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), cũng như dự thảo các nghị định và thông tư hướng dẫn, bảo đảm áp dụng quy định đồng bộ, kịp thời.