Thủ tướng: Sửa Luật Đấu thầu phải đảm bảo đơn giản thủ tục, ngăn tiêu cực ngay từ đầu

Chiều 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất).

Chiều 23/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Tổ 3 về Luật Đấu thầu (sửa đổi). Ảnh: Văn Duẩn.

Tại Tổ 3 (gồm các đoàn ĐBQH TP Hải Phòng, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Lạng Sơn), Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và trao đổi về các dự án Luật.

Đối với Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng nhấn mạnh phải phân định rõ giữa hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu và theo pháp luật khác có liên quan. Đây là vấn đề vướng mắc nhất, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, năng lượng.

Vì vậy trong dự luật quy định rất rõ những hoạt động phải đấu thầu bình thường, nhưng hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành thì áp dụng theo pháp luật chuyên ngành. Đồng thời tăng quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư. Trao quyền đi đôi với nâng cao trách nhiệm trong quyết định đấu thầu mua sắm, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

"Dự thảo luật đã quy định rõ các hành vi bị cấm, thẩm quyền và trách nhiệm của các bên trong hoạt động đấu thầu", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết các đại biểu quan tâm rất nhiều đến quy định về đảm bảo cạnh tranh, mua sắm tập trung, mà nhiều nhất là trong lĩnh vực y tế như: mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế…

"Chính phủ sẽ chỉ đạo và tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, vì vấn đề này liên quan đến ngân sách Nhà nước, bảo hiểm y tế, các biện pháp khẩn cấp vì sức khỏe của nhân dân… kể cả nghiên cứu cơ chế cho phép mua sắm trực tiếp đối với một số lĩnh vực đặc thù hoặc tình huống khẩn cấp để giảm khâu trung gian, tiết kiệm chi phí và thời gian", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Tổ 3 về Luật Đấu thầu (sửa đổi). Ảnh: Văn Duẩn.

Từ kinh nghiệm thực tiễn xử lý vi phạm qua các vụ án thực tế, Thủ tướng cho biết Luật Đấu thầu sửa đổi phải làm sao để vừa đơn giản hóa thủ tục để các chủ dự án thực hiện, nhưng cũng phải quy định rất chặt chẽ, siết chặt quy trình, ngăn chặn tiêu cực ngay từ khâu lập hồ sơ, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định "không có quy định nào đúng hết trong thực tiễn", "không có quy định pháp luật nào có thể điều chỉnh được hết vấn đề trên thực tiễn". Điều này đòi hỏi chúng ta phải có rất nhiều văn bản hướng dẫn dưới luật. Mỗi khi có vấn đề phát sinh, phải nghiên cứu để điều chỉnh.

Nói về đấu thầu, Thủ tướng cho rằng việc này vai trò của chủ dự án, chủ đầu tư mới là người quyết định.

"Các đồng chí thừa biết giá như thế nào, chọn nhà thầu nào là đúng nhất, hợp lý nhất, nhưng vẫn có những sai phạm. Như vậy trách nhiệm cuối cùng vẫn là con người. Người tổ chức thực hiện mà không trung thực, khách quan, không vì lợi ích chung thì kể cả đấu thầu vẫn có sai phạm", Thủ tướng nói.

Vì vậy, theo Thủ tướng, cần phải linh động trên thực tế và phải lựa chọn được những cán bộ làm công tác đấu thầu trung thực, vì lợi ích chung, đồng thời có cơ chế hậu kiểm.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua.

Miễn thuế để nâng cao chất lượng phục vụ học sinh, người bệnh Nói về Dự thảo sửa đổi các luật thuế (Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), với việc miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân đối với dịch vụ cung cấp suất ăn trong trường học và cơ sở y tế, Thủ tướng Chính phủ cho biết, dù số thu từ mảng này không lớn nhưng ý nghĩa xã hội lớn hơn rất nhiều. Các công cụ hóa đơn, chứng từ hiện nay hoàn toàn cho phép kiểm soát minh bạch chi phí đầu vào, đầu ra. "Việc miễn thuế này giúp nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và học sinh. Còn vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định chuyên ngành khác", người đứng đầu Chính phủ nói.