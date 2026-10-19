Thủ tướng: Sửa Luật Đấu giá tài sản phải đồng bộ với pháp luật về nhà ở, đất đai

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại Tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Phát biểu tại Tổ 3, gồm Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng, Hà Tĩnh và Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật để bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và đấu thầu. Mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát, điều tiết giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê, giúp người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật để bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và đấu thầu.

Gắn kết chặt chẽ pháp luật về đấu giá, đất đai và bất động sản

Thủ tướng cho biết, dự thảo Luật đề xuất một số nội dung có thời điểm hiệu lực sớm. Để bảo đảm triển khai, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị văn bản quy định chi tiết, có hiệu lực đồng thời với các nhóm nội dung có hiệu lực sớm; rà soát, tích hợp nội dung trong văn bản hướng dẫn như nghị định, hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều văn bản; đồng thời lên kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ.

Theo Thủ tướng, qua quá trình thẩm tra và góp ý, còn 4 nhóm vấn đề có ý kiến khác nhau, gồm: phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; tham dự, trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả và bảo vệ người mua ngay tình. Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến đối với các nội dung này, để quy định của dự thảo phù hợp với thực tiễn và triển khai hiệu quả.

Nhấn mạnh mối liên hệ giữa Luật Đấu giá tài sản với các luật chuyên ngành, Thủ tướng cho rằng, đối với tài sản là quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục đấu giá gắn bó chặt chẽ với nội dung quản lý tài sản theo pháp luật chuyên ngành. Vì vậy, các dự án luật liên quan cần được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính thống nhất.

Thủ tướng lấy ví dụ, pháp luật đất đai quy định Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý giá đất. Khi tiến hành đấu giá, trình tự, thủ tục phải gắn với việc quyết định giá đất theo quy định của Luật Đất đai. Những nội dung này sẽ được các cơ quan chuyên môn cụ thể hóa bằng quy định chi tiết, bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện.

Tránh tình trạng tăng giá bất hợp lý

Theo Thủ tướng, cùng với việc hoàn thiện trình tự, thủ tục đấu giá, mục đích cuối cùng là quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát giá ở những phân khúc cần quản lý chặt chẽ, nhất là nhà ở xã hội và nhà cho thuê.

Thủ tướng đề nghị dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) phải được rà soát trong mối quan hệ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đấu thầu.

Theo Thủ tướng, chỉ khi kiểm soát được giá ở phân khúc này, người thuộc diện chính sách, người thu nhập thấp mới có thể tiếp cận nhà ở thông qua mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn. Thủ tướng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chính phủ đối với thị trường bất động sản là phải điều tiết, kiểm soát được giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê, không để giá tăng một cách vô lý ở những phân khúc cần có sự quản lý của Nhà nước.

Từ yêu cầu đó, Thủ tướng đề nghị dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) phải được rà soát trong mối quan hệ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đấu thầu. Khi đấu giá giao đất cho nhà đầu tư, các thủ tục, cơ chế, chính sách đi kèm phải nằm trong một chuỗi quy định pháp luật gắn kết chặt chẽ. Pháp luật đất đai có trường hợp phải đấu giá, có trường hợp phải đấu thầu; khi đó, trình tự, thủ tục được thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản hoặc Luật Đấu thầu tương ứng.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ, góp ý để khắc phục những điểm chưa gắn kết chặt chẽ giữa các quy định (nếu có). Việc xây dựng văn bản hướng dẫn cũng cần bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, cụ thể để địa phương có căn cứ thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Nếu luật và văn bản hướng dẫn không đầy đủ, không chi tiết, không rõ ràng, các địa phương sẽ gặp khó khăn khi áp dụng. Yêu cầu đặt ra là luật phải triển khai được trên thực tế, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.