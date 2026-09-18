Thủ tướng Slovakia công khai phản đối Điều 5 của NATO

Tờ Politico ngày 18/9 đưa tin, Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây đã chỉ trích những phát biểu ngày càng cứng rắn của giới chức châu Âu, đồng thời đặt câu hỏi điều khoản phòng thủ tập thể của NATO.

"Tôi không muốn Slovakia trở thành một bên trong bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào vì Điều 5 nào đó. Mọi người hãy hình dung thế này, khi Điều 5 được kích hoạt, chúng ta sẽ được yêu cầu chuẩn bị hàng nghìn binh sĩ. Họ sẽ đi đâu? Sẽ chiến đấu vì mục đích gì?", ông Fico nói.

Theo Thủ tướng Fico, nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột trên toàn châu Âu chưa bao giờ "nghiêm trọng" như thời điểm hiện tại. Nhà lãnh đạo Slovakia không đề cập quốc gia nào là bên có thể gây ra nguy cơ quân sự trong khu vực, nhưng chỉ trích giới chức châu Âu vì đang sử dụng những cảnh báo về xung đột để chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề như nhập cư bất hợp pháp và giá năng lượng leo thang.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TASS

"Chúng ta là thành viên NATO, chúng ta coi trọng điều đó và cam kết hợp tác cũng như thực hiện các nghĩa vụ của mình. Nhưng với tư cách thủ tướng, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để bảo đảm Slovakia không bao giờ bị kéo vào một cuộc xung đột quân sự", ông Fico cho hay.

Theo Điều 5 của NATO, một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào một đồng minh sẽ được xem là cuộc tấn công nhằm vào tất cả 32 thành viên. Nếu đồng minh đó yêu cầu hoặc đồng ý với một phản ứng tập thể, các thành viên khác phải hỗ trợ đồng minh này, qua đó kích hoạt một tiến trình chính trị có thể dẫn đến hành động quân sự. Trên thực tế, Điều 5 mới chỉ được kích hoạt một lần sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Tuyên bố của ông Fico đã góp phần làm gia tăng tranh luận tại châu Âu về mức độ cam kết của từng nước đối với an ninh tập thể NATO, cũng như cách Điều 5 có thể được thực hiện nếu một thành viên của liên minh bị tấn công. Vào ngày 17/9, truyền thông Mỹ tiết lộ rằng Lầu Năm Góc đang xem xét các phương án quy mô lớn nhằm giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.