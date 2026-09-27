Thủ tướng Singapore được trả lương cao nhất thế giới

Cùng với đó, các bộ trưởng trong Chính phủ Singapore sẽ nhận được khoản tăng lương một lần lên tới 9% bắt đầu từ ngày 5-10, thay vì mức tăng đầy đủ và các lần tăng tiếp theo sẽ dựa trên hiệu quả công việc và các yếu tố khác.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: SCMP

Newsweek cho hay, Thủ tướng Lawrence Wong thừa nhận những khó khăn tiềm tàng liên quan đến việc duy trì khung lương thưởng mới, song nhà lãnh đạo Singapore lập luận rằng việc tăng lương là cần thiết để thu hút những nhà lập pháp tài năng và hiệu quả nhất. Thủ tướng Lawrence Wong cũng cho biết, việc tăng lương “khó có thể được lòng dân” ngay lập tức và ông đã cam kết sẽ quyên góp toàn bộ số tiền tăng thêm của mình cho các tổ chức từ thiện. Chính phủ Singapore từ lâu đã tin rằng mức lương cao cho các chính trị gia có thể giúp ngăn chặn tham nhũng.

Như vậy, dù vẫn nhận mức cũ là 2,2 triệu SGD (khoảng 1,74 triệu USD) thì lương của người đứng đầu Chính phủ Singapore vẫn vượt xa mức lương của các nhà lãnh đạo thế giới, kể cả Tổng thống Mỹ. Theo báo cáo của Newsweek, Tổng thống Donald Trump nhận mức lương 400.000USD mỗi năm. Điều đó có nghĩa là sau ngày 15-10, lương của Thủ tướng Lawrence Wong sẽ cao gấp hơn 7 lần lương của Tổng thống Donald Trump. Trong cả hai nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, ông Donald Trump đều công khai tuyên bố quyên tặng toàn bộ tiền lương tổng thống của mình. Nhiều cơ quan liên bang xác nhận đã nhận được các khoản quyên góp trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Nhà Trắng và gần đây, tiền lương của Tổng thống Donald Trump đã được sử dụng cho các nỗ lực trùng tu Nhà Trắng. Dĩ nhiên là cũng không vì thế mà nhà lãnh đạo siêu cường hàng đầu thế giới nghèo đi. Các báo cáo tài chính do Văn phòng Đạo đức chính phủ (OGE) của Mỹ công bố đã tiết lộ những khoản lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư cổ phiếu, kinh doanh tiền điện tử và các dự án khác đổ về túi ông chủ Nhà Trắng trong thời gian tại nhiệm.

Còn theo CNBC, mức lương mới của Thủ tướng Singapore vượt quá tổng thu nhập của Tổng thống Donald Trump và người đứng đầu Australia, Canada, New Zealand, Hàn Quốc, Thụy Sĩ cộng lại. Lương Tổng thống Thụy Sĩ hiện khoảng 600.000USD, trong khi Thủ tướng Anh và Thủ tướng Canada nhận mức lương lần lượt là 230.000USD và 315.000USD mỗi