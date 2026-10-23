Thủ tướng: Sẽ làm rõ khái niệm, thời điểm và mức thuế suất đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Chiều 23/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ, cho ý kiến về: Dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN; Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Đề cập đến việc sửa đổi Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế TNCN, Thủ tướng cho biết, đây là những nội dung nhằm thể chế hóa các Nghị quyết số 71 và 72 của Bộ Chính trị, trong đó có chính sách miễn thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Theo Thủ tướng, số thu ngân sách từ thuế TNDN đối với nhóm doanh nghiệp này không lớn. Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, tính toán cụ thể. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh, “ý nghĩa và lợi ích xã hội mà chính sách mang lại lớn hơn rất nhiều so với số thu ngân sách được miễn, giảm”.

Về khả năng kiểm soát, Thủ tướng cho rằng, với hệ thống hóa đơn, chứng từ tài chính hiện nay, hoàn toàn có thể xác định, “bóc tách” các khoản chi phí đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp, bảo đảm chính sách được áp dụng đúng đối tượng. Mục tiêu của chính sách là góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và học sinh.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, việc miễn thuế không được làm ảnh hưởng đến yêu cầu bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đây vẫn phải là yêu cầu ưu tiên hàng đầu, được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

Liên quan đến chính sách thuế đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng bày tỏ tán thành với các ý kiến của đại biểu Quốc hội, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp rà soát.

Theo đó, cần làm rõ khái niệm đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng; phân định cụ thể đối tượng, thời điểm và mức thuế suất áp dụng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai, tránh chồng chéo và có tính khả thi trong thực tế.

Đối với dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng nêu vấn đề phân định hoạt động đấu thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu và theo pháp luật khác có liên quan. Đây là vấn đề vướng mắc nhất, nhất là trong lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, năng lượng. Do đó, dự thảo Luật đã quy định rất rõ: Những hoạt động tiến hành đấu thầu bình thường, những hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành thì áp dụng theo pháp luật chuyên ngành.

Cùng với đó, trao quyền và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quyết định các hoạt động đấu thầu, mua sắm đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. Dự thảo cũng làm rõ các hành vi bị cấm, thẩm quyền xử lý vi phạm và trách nhiệm của các bên trong hoạt động đấu thầu.

Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các quy định về đảm bảo cạnh tranh, mua sắm tập trung, nhất là trong lĩnh vực y tế; cũng như hoàn thiện các biện pháp trong trường hợp khẩn cấp vì sức khỏe của nhân dân, kể cả quy định về mua sắm trực tiếp cho các bệnh viện, cơ sở y tế; cũng như cho phép mua sắm trực tiếp để giảm khâu trung gian và tiết giảm chi phí trong một số lĩnh vực đặc thù.

Thủ tướng nhấn mạnh, Luật này cũng phải quy định những biện pháp để đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho các chủ dự án thực hiện, nhưng cũng phải quy định rất chặt chẽ; tránh hiện tượng "móc ngoặc", vi phạm, tiêu cực của các bên liên quan.

Mặt khác, Thủ tướng cho rằng, do các gói thầu rất đa dạng về tính chất, chủng loại trong các ngành, lĩnh vực, do đó không có một quy định pháp luật nào có thể điều chỉnh hết trên thực tiễn. Do đó, tinh thần là cố gắng cao nhất để dự thảo Luật điều chỉnh được những điểm then chốt nhất trong việc đấu thầu; đồng thời phải có các văn bản hướng dẫn dưới luật với những lĩnh vực đặc thù và liên tục nghiên cứu để điều chỉnh khi có vấn đề phát sinh. Mục tiêu là đạt hiệu quả cao nhất trong đấu thầu, đem lại lợi ích cho các dự án và phải kiểm soát được chi phí.