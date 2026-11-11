Thủ tướng sẽ dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Philippines

Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14-17/11.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan là hoạt động trọng tâm trong Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines, với chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai".

Hội nghị dự kiến tập trung vào các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác của hiệp hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các trưởng đoàn tham dự phiên họp hẹp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 hồi tháng 5. Ảnh: Nhật Bắc

Philippines đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2026 vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với khu vực. Với dân số gần 700 triệu người và là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, ASEAN đang đứng trước ngã ba đường của những cơ hội chưa từng có và những thách thức toàn cầu đang thay đổi.

Đến năm 2030, ASEAN dự kiến ​sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới - minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh của sự hợp tác, tính đa dạng và khát vọng chung của khối.

Năm nay, ASEAN cũng kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), một cơ hội để khẳng định lại các nguyên tắc nền tảng và tầm nhìn chung của ASEAN.

Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày 28/7/1995. Hơn 30 năm qua, Việt Nam luôn tham gia ASEAN với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm trên cả 3 trụ cột Cộng đồng cũng như tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần bảo đảm môi trường khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, được ASEAN và các nước đánh giá cao.

ASEAN không chỉ là một ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại mà còn trở thành không gian phát triển quan trọng của Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.