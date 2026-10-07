Thủ tướng sẽ đối thoại với gần 300 thanh niên: Cơ hội bàn về việc làm, AI và khởi nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026”, dự kiến tổ chức ngày 15/10 tới đây tại Hà Nội. Chương trình năm nay có chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Gần 300 đại biểu tham gia đối thoại đại diện cho nhiều nhóm thanh niên, gồm công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ, công nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn, đô thị, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo và thanh niên khuyết tật.

Cùng tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức liên quan.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại chương trình là việc trao đổi về chính sách giáo dục, đào tạo và phát triển kỹ năng cho thanh niên.

Các vấn đề được đặt ra gồm tăng cường đào tạo kỹ năng số, công nghệ, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với thị trường lao động. Đây cũng là những năng lực ngày càng được yêu cầu khi nhiều ngành nghề đang thay đổi dưới tác động của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Chương trình cũng dự kiến bàn về chính sách hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm; tiếp cận thông tin thị trường lao động, vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ.

Chương trình năm nay có chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. (Ảnh minh họa: Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn)

Với học sinh, sinh viên và người trẻ đang chuẩn bị bước vào thị trường lao động, những vấn đề này liên quan trực tiếp đến câu chuyện chọn ngành, học nghề, phát triển kỹ năng và tìm kiếm cơ hội việc làm trong những năm tới.

Không chỉ dừng ở việc làm, chương trình còn tập trung vào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Các nội dung dự kiến được trao đổi gồm hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Một vấn đề khác là tạo môi trường để thanh niên tham gia phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới; khuyến khích người trẻ tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và thị trường trong nước, quốc tế.

Đáng chú ý, chương trình cũng là dịp để thanh niên trực tiếp nêu kiến nghị, đề xuất và những vướng mắc trong thực tế liên quan đến cơ chế, chính sách dành cho mình.

Thông qua cuộc đối thoại, các cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận, trao đổi và giải quyết những kiến nghị thuộc phạm vi chương trình, đồng thời đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật về thanh niên trong thời gian qua.

Chương trình được triển khai theo quy định của Luật Thanh niên và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 1/3/2021 của Chính phủ, hướng tới tạo thêm một diễn đàn để người trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất giải pháp cho những vấn đề gắn với học tập, việc làm, khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.