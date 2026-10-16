Thủ tướng: Sẽ có chính sách riêng để người trẻ thuê nhà, mua nhà ở xã hội

Chiều 15/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".

Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện đề án, có cơ chế chính sách phù hợp để người trẻ được vay thuê nhà, mua nhà ở xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Nhật Bắc.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước đôn đốc các ngân hàng thương mại triển khai thực chất, hiệu quả chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội đối với người trẻ theo nghị quyết của Chính phủ.

Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện đề án để có các cơ chế chính sách phù hợp, kể cả tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng và ngân hàng chính sách để người trẻ vay thuê nhà, mua nhà.

Về nhu cầu nhà ở của thanh niên, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang trình Quốc hội Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Các giải pháp sắp tới sẽ hỗ trợ người trẻ thuê, mua nhà với chi phí phù hợp, không phải bỏ ra quá nhiều nguồn lực.

"Tôi khẳng định với các bạn là giá nhà ở, giá thị trường bất động sản, nhất là đối với phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội sẽ được Chính phủ chỉ đạo để kiểm soát chặt chẽ và không để gia tăng những bất hợp lý mà đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho thế hệ trẻ", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cũng ghi nhận những đóng góp của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ người dân, địa phương xây dựng và vận hành chính quyền số, xã hội số, nhất là ở những nơi khó khăn trong những ngày đầu sắp xếp tổ chức bộ máy.

Kỹ sư, nhà khoa học, doanh nghiệp trẻ tham gia các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, fintech và blockchain; một số startup công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai dự án có vốn đầu tư hàng chục triệu USD. Nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương và đất nước.

Nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 đã tăng trưởng mạnh mẽ gần 68% so với năm 2025, lọt vào Top 50 Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 10 châu Á. Qua đó, đóng góp về chất cho tăng trưởng cao và bền vững, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ cho sản xuất, đời sống, tăng cường năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế.