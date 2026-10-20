Thủ tướng sẽ chủ trì phiên đối thoại 'Định vị Việt Nam' tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

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Chiều 20/10, Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 đã tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện chính sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM.

Mang chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” cùng định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, Diễn đàn quy mô này do UBND TP.HCM chủ trì và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) trực tiếp tổ chức.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) thông tin quy mô Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại buổi họp báo. Ảnh: Chính Kỳ.

Quang cảnh buổi Họp báo Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: Chính Kỳ.

Cơ hội chiến lược cho Việt Nam và TP.HCM

Tại buổi họp báo, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), cho biết: Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua giai đoạn định hình lại dưới tác động đồng thời của các căng thẳng địa chính trị, sự đột phá của công nghệ cùng làn sóng chuyển đổi xanh.

Đối với Việt Nam, AEF 2026 được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những đòn bẩy chiến lược cho sự tăng trưởng, tiến bộ xã hội và hội nhập quốc tế, nhằm khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Với mạng lưới đối ngoại rộng khắp và các khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế đã được thiết lập, Việt Nam có điều kiện tăng cường kết nối với các nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị quốc tế.

Riêng tại TP.HCM, không gian phát triển mới tạo điều kiện để tăng cường kết nối giữa tài chính, công nghệ và logistics, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn, tri thức và các mạng lưới hợp tác quốc tế.

Đại diện các đơn vị doanh nghiệp đồng hành tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: CK.

Trong định hướng trở thành điểm đến đầu tư đáng tin cậy, đô thị tiên phong, vươn tầm vai trò đô thị toàn cầu, AEF 2026 tạo không gian để Thành phố quy tụ các nguồn lực tăng trưởng mới, tăng cường tương tác với các trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo, qua đó hiện thực hóa định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Trong bối cảnh đó, “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” được xác định là chủ đề xuyên suốt của AEF 2026, xuất phát từ yêu cầu kết nối các chủ thể và nguồn lực trước những thay đổi ngày càng sâu rộng của kinh tế thế giới. Khi công nghệ, số hóa và xanh hóa đang xác lập lại lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia, khả năng kết nối mạng lưới đa phương trở thành một yếu tố quan trọng của năng lực cạnh tranh.

Cũng theo ông Lê Trường Duy, các nội dung của AEF 2026 tập trung vào những vấn đề đang trực tiếp định hình các động lực tăng trưởng mới, trong đó có đột phá công nghệ, số hóa, xanh hóa, đổi mới sáng tạo, tài chính, chuỗi giá trị và các mô hình liên kết mới.

Việc đưa các nội dung này vào chương trình Diễn đàn nhằm tạo không gian tương tác đa chiều giữa các chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia; qua đó chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các cơ hội đầu tư, liên minh chiến lược, chuyển giao công nghệ. Đây cũng là cơ sở để gắn kết các xu hướng và chương trình nghị sự toàn cầu với những ưu tiên hành động tại Việt Nam.

Ngoài ra, AEF 2026 còn mở ra không gian tương tác đa chiều giữa các chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia, thúc đẩy các cơ hội đầu tư, chiến lược và chuyển giao công nghệ. Việc đồng thương hiệu tổ chức Diễn đàn cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thể hiện sự coi trọng hợp tác quốc tế của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện gắn kết chương trình nghị sự toàn cầu với các ưu tiên hành động tại Việt Nam.

Qua đó, AEF 2026 hướng tới kết nối các chủ thể, thúc đẩy đối thoại chính sách và hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác trong bối cảnh các cực tăng trưởng mới đang hình thành và phát triển, ông Lê Trường Duy chia sẻ.

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự đưa tin tại buổi họp báo. Ảnh: CK

Toàn cảnh chương trình Diễn đàn kinh tế mùa Thu năm 2026

Đến thời điểm hiện tại, chương trình Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) dự kiến gồm 21 phiên, bao gồm các phiên chuyên đề, phiên cấp cao và phiên tham luận chuyên sâu, cùng 16 hoạt động bên lề với sự tham gia của các quốc gia, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ Diễn đàn, dự kiến có khoảng 20 cuộc tiếp bên lề giữa Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Thành phố với các khách mời tham dự và khoảng 300 lượt phát biểu, trình bày của các chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế.

Ngày 26/10 mở đầu chuỗi hoạt động của Diễn đàn với hai điểm nhấn quan trọng là CEO 500 và GRECO 2026. Trong đó, GRECO 2026 - Triển lãm không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 được tổ chức tại đường Nguyễn Huệ, nằm trong không gian hợp tác “Collaboration Roads” diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 trên bốn trục đường Lê Lợi và Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng.

Cùng ngày 26-10, từ 14 giờ đến 16 giờ 30, chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” dự kiến quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, cũng trong ngày 26/10, đồng loạt sẽ có thêm nhiều hoạt động bên lề khác cũng được Ban tổ chức đồng loạt triển khai.

Cụ thể: Phiên họp thường niên lần thứ 18 của Mạng lưới khu vực châu Á – Thái Bình Dương về sản xuất và tiêu dùng bền vững (APRSCP), tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kép, kết hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong các ngành công nghiệp trọng điểm, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon; Chương trình Open Innovation Day 2026 với chủ đề “Thành phố công nghiệp thế hệ mới” và Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam – Ấn Độ mở rộng không gian trao đổi về công nghệ, nguồn nhân lực và hợp tác kinh tế, góp phần kết nối các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

Ngày 27/10, các phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào các vấn đề về chuyển dịch mô hình tăng trưởng mới, thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

Ngày 27/10, các phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào các vấn đề về chuyển dịch mô hình tăng trưởng mới, thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ. Ảnh: CK.

Ở trục mô hình tăng trưởng mới, các phiên thảo luận đi sâu vào kinh tế tuần hoàn, ESG, ứng dụng AI trong quản trị siêu đô thị và công nghiệp, chủ quyền AI và ngoại giao công nghệ. Trục thể chế – tài chính – công nghệ tập trung vào trung tâm tài chính quốc tế, chính sách phát triển kinh tế số, an toàn dữ liệu, an ninh mạng trong kỷ nguyên lượng tử, hệ sinh thái công nghệ lượng tử và những ngành kinh tế mới.

Thông qua các phiên chuyên đề, AEF 2026 hướng tới kết nối những xu hướng phát triển toàn cầu với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đối thoại về thể chế, công nghệ và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế.

Ngoài ra, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động ngày 27-10 còn có chương trình Đêm Hội tụ, diễn ra từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30 tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM. Chương trình góp phần mở rộng không gian giao lưu, kết nối giữa các đại biểu và đối tác tham dự Diễn đàn.

Ngày 28/10, Phiên Toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Phiên Toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” diễn ra trong ngày 28-10. Ảnh: Chính Kỳ.

Tiếp nối Phiên Toàn thể, từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, chương trình Đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu” được tổ chức và truyền hình trực tiếp. Đây là phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với lãnh đạo cấp cao WEF, tập trung trao đổi về tầm nhìn phát triển, những lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng toàn cầu đang định hình lại.

Buổi chiều 28/10, từ 14 giờ 30 đến 18 giờ, tiếp tục với Phiên tham luận chuyên sâu và đối thoại giữa Lãnh đạo cấp Bộ các nước, gồm phần tham luận về “Xu hướng toàn cầu: Nhận diện các động lực tăng trưởng mới” và phiên đối thoại với chủ đề “Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Chương trình dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo, chuyên gia và đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức đa phương và tổ chức chuyên môn có uy tín.

Ngày 29/10, AEF 2026 tiếp tục với bốn hoạt động kết nối quốc tế, tập trung vào những lĩnh vực hợp tác cụ thể. Chương trình Việt Nam – Anh Quốc thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư và kinh tế; Việt Nam – Trung Quốc tập trung vào sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu; Bắc Âu – Việt Nam mở rộng cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên tại TPHCM; Việt Nam – Israel hướng tới hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với cấu trúc chương trình được cập nhật và mở rộng, AEF 2026 hướng tới trở thành nền tảng kết nối giữa các trung tâm tăng trưởng, chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc tế.

Thông qua đối thoại, Diễn đàn kỳ vọng góp phần chuyển những cơ hội từ sự tái cấu trúc kinh tế toàn cầu thành nguồn lực phát triển thực chất, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam và TPHCM trong thúc đẩy hợp tác, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.