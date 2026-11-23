Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 30 năm ngành chứng khoán Việt Nam. Ảnh: VGP.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Bộ Tài chính, thông qua Ủy ban sẽ tổ chức chuỗi hội nghị và hoạt động quảng bá thị trường vốn Việt Nam trong 2 ngày 26-27/11 tại Hà Nội.

Sự kiện trọng tâm là lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng 27/11, với sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Tại sự kiện, Thủ tướng cũng sẽ phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển thị trường thời gian tới.

Dự kiến tham dự sự kiện có Bộ trưởng Tài chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các thế hệ lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; cán bộ ngành chứng khoán qua các thời kỳ; đại diện doanh nghiệp, thành viên thị trường.

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động còn có sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý chứng khoán, tổ chức tài chính và định chế đầu tư quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), cùng các tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, MSCI...

Theo kế hoạch, trong hai ngày 26-27/11, Ủy ban Chứng khoán sẽ phối hợp với OECD tổ chức Hội nghị Bàn tròn thường niên về Quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026.

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Đáng chú ý, báo cáo đánh giá của OECD về thị trường vốn Việt Nam dự kiến được công bố tại sự kiện.

Bên cạnh các hội nghị chuyên môn, không gian trưng bày về ngành chứng khoán cũng sẽ mở cửa đón khách tham quan. Khu vực này giới thiệu những dấu mốc và thành tựu tiêu biểu trong 30 năm hình thành, phát triển của ngành, đồng thời quảng bá thương hiệu, sản phẩm và năng lực phát triển của một số doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu.

Việc kết hợp hoạt động kỷ niệm với quảng bá thị trường vốn và xúc tiến đầu tư quốc tế nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong lĩnh vực chứng khoán. Trọng tâm là tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, mở rộng đối thoại với cộng đồng tài chính quốc tế và giới thiệu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đặt ra yêu cầu huy động lượng vốn trung và dài hạn ngày càng lớn, đặc biệt cho phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán và thị trường vốn được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng thị trường, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham gia thị trường.

Sự hiện diện của các cơ quan quản lý chứng khoán nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế, định chế tài chính và quỹ đầu tư tại chuỗi sự kiện cũng tạo cơ hội để Việt Nam trực tiếp chia sẻ về những cải cách đang triển khai. Đồng thời, các cơ quan quản lý có thể lắng nghe ý kiến của đối tác và nhà đầu tư về khả năng tiếp cận thị trường, chất lượng công bố thông tin và môi trường đầu tư.