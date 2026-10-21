Thủ tướng Romania và nội các tuyên thệ nhậm chức, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài

Lễ tuyên thệ diễn ra tại Phủ Tổng thống Cotroceni ở thủ đô Bucharest, sau khi Quốc hội Romania thông qua chính phủ mới do ông Luca Niculescu đứng đầu với 280 phiếu thuận và 58 phiếu chống. Nội các gồm 18 thành viên, trong đó có các đại diện của đảng Dân chủ Xã hội (PSD) và các bộ trưởng độc lập.

Ông Niculescu, 55 tuổi, là nhà ngoại giao độc lập, từng làm nhà báo và giữ cương vị Đại sứ Romania tại Pháp. Ông được Tổng thống Nicușor Dan đề cử làm thủ tướng trong nỗ lực thứ tư nhằm thành lập chính phủ kể từ khi liên minh cầm quyền thân châu Âu sụp đổ hồi tháng 5/2026.

Phát biểu trước Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ông Niculescu nhấn mạnh Romania cần sớm có một chính phủ với đầy đủ thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cấp bách. Ông cho biết nội các mới sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức, đồng thời khẳng định đất nước không thể tiếp tục chờ đợi.

Nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ mới là kiểm soát thâm hụt ngân sách, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế đang thu hẹp. Romania ghi nhận mức thâm hụt ngân sách vượt 9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2024; con số này được dự báo ở mức 6,2% GDP trong năm 2026. Bucharest đã cam kết với Liên minh châu Âu (EU) đưa thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% GDP vào năm 2030.

Chính phủ mới cũng phải trình Quốc hội thông qua kế hoạch ngân sách năm 2027 trong tháng 12 tới. Nếu không đạt được mục tiêu điều chỉnh tài khóa, Romania có nguy cơ bị hạ bậc tín nhiệm, trong bối cảnh các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đã cảnh báo về những rủi ro đối với triển vọng tài chính của nước này.

Bên cạnh sức ép kinh tế, chính phủ của ông Niculescu còn phải duy trì sự ủng hộ trong một Quốc hội phân tán về chính trị. Đảng Dân chủ Xã hội cho biết sẽ đánh giá lại mức độ ủng hộ chính phủ sau 6 tháng, trong khi các thỏa thuận với một số đảng trung hữu nhằm hạn chế nguy cơ bỏ phiếu bất tín nhiệm trong thời gian trước tháng 3/2027.