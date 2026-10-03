Thủ tướng: Quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Nhiều địa phương tăng trưởng vượt bậc trong quý III

Phát biểu kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả rất tích cực, khá toàn diện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. Ảnh: chinhphu.vn

Khẳng định đã huy động tổng lực các nguồn lực cho tăng trưởng, Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương, nhất là các địa phương có tăng trưởng vượt bậc trong quý III, đóng góp vào tăng trưởng 9 tháng và tăng trưởng chung của cả nước, như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Tây Ninh, Điện Biên, Lai Châu...

Theo Thủ tướng, những kết quả này là nền tảng quan trọng để tạo chuyển biến mạnh mẽ, tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ những khó khăn, thách thức. Công tác điều hành kinh tế vĩ mô chịu áp lực ngày càng lớn; tăng trưởng cao nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; áp lực lạm phát rất lớn; mặt bằng lãi suất còn tương đối cao; doanh nghiệp còn khó tiếp cận vốn, tín dụng. Một số dự án tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm. Tính chung 9 tháng vẫn nhập siêu tương đối cao…

Quyết tâm cao nhất để tăng trưởng GDP quý IV đạt trên 12,5%

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa các chương trình, kế hoạch hành động để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027 với tinh thần tăng tốc, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến rõ nét.

Thủ tướng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn

Tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%. Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Theo đó, cần phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài; yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua. Trong đó, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. Ảnh: chinhphu.vn

Đối với các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu; xác định rõ phần còn thiếu hụt so với kịch bản đề ra; trên cơ sở đó có các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong quý IV, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng, phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước. Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra thực hiện ngay các giải pháp mạnh quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những khó khăn, vướng mắc, nhất là các yếu tố tác động đến tăng trưởng; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, khả thi nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Cùng với đó, khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm; rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công giữa các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm khả thi, hiệu quả; chủ trì đánh giá toàn diện về hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin của doanh nghiệp.