Thủ tướng: Quyết tâm đưa tăng trưởng GDP năm 2026 vượt mốc 10%, tạo đà bứt phá cho năm 2027

Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn của Quốc hội và các thành viên Chính phủ trong việc làm rõ những vấn đề được dư luận quan tâm. Cử tri mong muốn có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, chính sách thuế, có cơ chế khuyến khích cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ​tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.