Thủ tướng: Quyết tâm đưa tăng trưởng GDP năm 2026 vượt mốc 10%, tạo đà bứt phá cho năm 2027
Cuối buổi chiều 12/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội. Thủ tướng khẳng định Chính phủ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm đưa tăng trưởng cả năm 2026 đạt trên 10% và kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-tuong-quyet-tam-dua-tang-truong-gdp-nam-2026-vuot-moc-10-tao-da-but-pha-cho-nam-2027-246261112225250608.htm