Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.

"Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội!

Thưa các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành!

Thưa các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục!

Hôm nay, trong không khí ấm cúng, thân tình, chúng ta gặp mặt, chúc mừng các thầy giáo, cô giáo nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - ngày toàn xã hội dành tình cảm trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những người đã và đang tận tụy cống hiến cho nền giáo dục nước nhà; chúng ta chào đón 70 nhà giáo tiêu biểu – những người có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục; cùng 31 nhà giáo là Đại biểu Quốc hội – những người vừa miệt mài gieo chữ, vừa mang tiếng nói tâm huyết của ngành Giáo dục tới Nghị trường.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, tôi xin trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là Đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, tình cảm quý trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, thưa các thầy, cô giáo và các đồng chí!

Dân tộc Việt Nam từ ngàn đời có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Những lời răn dạy giản dị mà sâu sắc như "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy", "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" đã trở thành giá trị bền vững qua nhiều thế hệ. Trong tâm thức mỗi người Việt Nam, dù đi đâu, làm gì, hình ảnh người thầy giáo, cô giáo tận tụy vẫn luôn là ký ức vô cùng đẹp và thiêng liêng. Đó là người đã dạy dỗ, uốn nắn ta từ những nét chữ đầu tiên; là người an ủi, động viên, giúp ta vững niềm tin. Những tình cảm mà các thầy cô gieo mầm sẽ mãi đọng lại trong tâm trí các thế hệ học trò.

Nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc, chúng ta càng thêm trân trọng những đóng góp to lớn của lớp lớp các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Dẫu phải đối mặt với bom đạn chiến tranh, biết bao thầy cô vẫn lặng lẽ dựng lớp, mở trường, bền bỉ gieo chữ; có những người thầy đã đi qua chiến tranh với bảng đen, phấn trắng và cả màu áo lính; vừa dạy dỗ học trò, vừa chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mạch chảy ấy chưa bao giờ ngừng: đội ngũ nhà giáo luôn luôn là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những mái trường còn nhiều khó khăn đến các cơ sở giáo dục hiện đại, từ giáo dục mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và đại học, ở đâu cũng in dấu sự tận tụy, trách nhiệm và tình yêu nghề của các thầy, các cô.

Hôm nay, gặp gỡ các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,4 triệu nhà giáo trên toàn quốc, chúng ta càng thêm trân trọng sự tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm, uy tín chuyên môn và tầm ảnh hưởng sâu rộng của các thầy, cô. Chúng ta càng thêm cảm phục những thầy, cô giáo đã gác lại việc riêng, rời xa gia đình để mang con chữ đến với các em nhỏ miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc thân yêu.

Những đóng góp, cống hiến đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật của ngành giáo dục những năm qua. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng; nội dung, phương pháp đào tạo ngày càng thực chất; chất lượng ở tất cả các cấp học được nâng lên.

Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng được triển khai có hiệu quả. Vừa qua, với sự chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động và tạo những điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương để triển khai hoàn thành việc xây dựng của các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền giai đoạn 2. Chính phủ cũng đang triển khai, phấn đấu để miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục đại học và nghề nghiệp ngày càng gắn kết với khoa học, công nghệ và thị trường lao động. Hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo được triển khai hiệu quả, thực chất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tôi trân trọng tri ân, biểu dương và chúc mừng các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo cả nước - những người gánh vác sự nghiệp trồng người cao cả, thầm lặng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thưa các thầy, cô giáo và các đồng chí!

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong hành trình đó, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc; đặt ra yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần đó, nhân dịp cuộc gặp mặt rất chân tình ngày hôm nay, tôi và đồng chí Chủ tịch Quốc hội xin chia sẻ, trao đổi với các thầy giáo, cô giáo cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường một số suy nghĩ và kỳ vọng để chúng ta cùng chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đặt ra.

Thứ nhất, chúng ta cùng quyết tâm để đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới. Chúng ta mong muốn mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục sẽ giúp người học có tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng với thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước; đồng thời trang bị cho các học viên, các em học sinh năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời.

Thứ hai, chúng ta phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Chúng ta cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thứ ba, chúng ta cần kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực. Chúng ta cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường, đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Thứ tư, chúng ta cùng chung sức tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Từ việc phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, thực chất, gắn với yêu cầu phát triển đất nước. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Những việc này rất phù hợp với các kiến nghị của các thầy giáo, cô giáo vừa nêu. Chúng tôi cũng xin báo cáo thêm, Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chỉ đạo, ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt là liên quan tới trí tuệ nhân tạo; an ninh trường học; gắn kết giữa đào tạo, giữa nhà trường với thị trường lao động; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, các cấp giáo dục; đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên; đối xử công bằng và bình đẳng giữa các loại hình giáo dục.

Với những nội dung này, Chính phủ và Quốc hội nhất quán thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Một trong những minh chứng rất cụ thể là hiện nay Chính phủ đang trình Quốc hội để xem xét miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không tính tiền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận, kể cả công và tư. Chúng tôi cũng đang báo cáo để trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào các cơ sở giáo dục. Những việc này thể hiện sự quan tâm và chính sách rất cụ thể của Đảng, Quốc hội đối với sự nghiệp giáo dục, bên cạnh những chủ trương, chính sách lớn đang triển khai.

Thứ năm, tạo điều kiện để người dân mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số. Chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại, từng bước khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào nền giáo dục thế giới.

Thủ tướng gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các thầy giáo, cô giáo thân mến!

Một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất, giúp học trò có niềm tin vững chắc và khát vọng vươn lên. Nghề dạy học luôn vất vả với những hy sinh lặng thầm, những đóng góp chưa được nhận thấy ngay. Nhưng giá trị cao quý nhất của nghề dạy học nằm ở các thế hệ học trò được trưởng thành, những ước mơ, hoài bão được chắp cánh và những đóng góp, cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Chúng ta luôn luôn tin tưởng một cách vững chắc, dù ở cương vị nào, dù ở ngôi trường nào hay điểm trường còn gian khó, các thầy, các cô luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, chí bền, vượt qua vất vả, lo toan, yêu nghề, say nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo những điều kiện tốt nhất để các thầy, các cô yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh rất cao cả của mình.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, một lần nữa tôi và đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn và tri ân các thế hệ nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục. Đối với những kiến nghị tại cuộc gặp hôm nay, tôi đã có ý kiến, chúng tôi sẽ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để tổng hợp, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Xin chúc các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./."